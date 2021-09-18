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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GENÇLERLE ŞARKI SÖYLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, Mersin’de gençlerle buluştu. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen buluşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, ’Bana her şey seni hatırlatıyor’ şarkısını gençlerle birlikte söyledi.

GÜNCEL 18.09.2021, 11:18 18.09.2021, 11:47
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GENÇLERLE ŞARKI SÖYLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, Mersin’de gençlerle buluştu. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen buluşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, ’Bana her şey seni hatırlatıyor’ şarkısını gençlerle birlikte söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi temaslarda bulunmak üzere dün Mersin’e geldi. Burada Atatürk Kültür Merkezi’nde AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’na katılan Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santrali’nde yaptığı denetlemeler sonrası, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde de Mersin’de gençlerle bir araya geldi. Keyifli anların yaşandığı etkinlikte Erdoğan, gençlerle birlikte "Bana her şey seni hatırlatıyor" şarkısını söyledi.

Büyük beğeni toplayan Erdoğan, buluşmanın sonunda gençlerle hatıra fotoğrafı çekildi.

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