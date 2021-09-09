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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖĞRETMENLERE MÜJDE !
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız” dedi.
GÜNCEL 09.09.2021, 09:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 15 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını belirtti. Erdoğan, “Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
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