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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN : '' 1 MİLYON SURİYELİ KARDEŞİMİZİN GERİ DÖNÜŞÜNÜ SAĞLAYACAK PROJE HAZIRLIĞI İÇİNDEYİZ ''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “ 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni projenin hazırlığı içindeyiz ” dedi.

GÜNCEL 03.05.2022, 21:44
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN : '' 1 MİLYON SURİYELİ KARDEŞİMİZİN GERİ DÖNÜŞÜNÜ SAĞLAYACAK PROJE HAZIRLIĞI İÇİNDEYİZ ''
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “başlattığı 2016'dan bu yana güvenli bölgelere yaklaşık 500 bin Suriyeli dönüş yapmıştır. Şimdi de 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni projenin hazırlığı içindeyiz” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AFAD koordinasyonunda İdlib'de inşa edilen briket evlerin anahtar teslim törenine video mesaj gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video mesajında, “Coğrafyamızda barış, huzur ve güven özlemi iççindeki Mazlum ve mağdur tüm kardeşlerimizin bayram gibi bayram geçirecekleri günlere bir an önce kavuşmalarını diliyorum. Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölgelerde yıllarca çadırlarda yaşayan kardeşlerimizin hayat şartlarını bir parça da olsa düzeltmek için 250 noktada inşa ettiğimiz briket evlerin resmi açılışını yapıyoruz. 77 bin briket evin 57 bin 306’sını tamamladık. Kalanların inşası ve hazırlıkları sürüyor. Bu evler camisiyle, okuluyla, sosyal tesisi çocuk parkı ile eksiksiz bir yaşam alanı olarak tasarlanmıştı. İnşası biten yerlere şuana kadar 50 bin aile yerleştirildi. Briket ev sayısını 100 bine çıkartarak 100 bin ailenin şartları bir parça da olsa düzeltmiş olacağız” dedi.
“1 milyon Suriyelinin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak projenin hazırlığı içindeyiz”
“Kimse vatanını, evini düzenini sebepsiz yere terk etmez” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarının devamında “Böyle bir mecburiyetle karşı karşıya kalanlara sınır ve gönül kapımızı açmak bizim insanlık borcumuzdur. Medeniyetimiz de tarihimiz de bize böyle davranmamızı öğütlüyor. Bu vazifemizi yerine getirmenin huzuruyla dünyanın karışışına çıkıyoruz. Batılıların sergiledikleri, ırkçı ayrımcı bencil tutumu yüzlerine vuruyoruz. Mazlumlara bakarken sadece insan gördük, görüyoruz. Kimsenin teninin, saçının rengine, inancına bakmadık bakmıyoruz. Bu anlayışla, sadece Suriye'de değil, dünyanın pek çok yerinde yardım ve destek programları yürütüyoruz. Yıllardır Afrika’nın ve balkanların birçok yerinde dostlarımızın yanındayız. Daha önce dünyanın milli gelirine göre en çok yardım yapan ülkesiyken şimdi tüm alanlarda dünyanın en çok yardım yapan ülkesi konumundayız. Sadece mazlumların canlarını ve onurlarını kurtarmalarını sağlamak için kapılarımızı açmakla kalmadık, onların yeniden evlerine dönebilmeleri için de her türlü gayreti gösterdik, gösteriyoruz. Türkiye’nin Suriye'de derinleşen insani trajedi karşısında başlattığı sınır ötesi harekatları güvenli bölgelere bu güne kadar 500 bin Suriyeli dönüş yapmıştır. Özellikle briket evler bu adımlar bunlardan biriydi. Şimdi de ülkemizde bulunan 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni projenin hazırlığı içindeyiz. Bu projeyi ülkemizdeki ve uluslararası sivil toplum kuruluşları desteğiyle hayata geçireceğiz. Azez-Cerablus-El Bab-Tel Abyad ve Resulayn başta olmak üzere 13 bölgedeki yerel meclislerle yürüteceğimiz proje bir hayli geniş kapsamlıdır. Konuttan okul ve hastaneye kadar, tarımdan sanayiye kadar kendi kendine yeterli tüm ekonomik altyapı projenin içinde yer alacaktır. İnşallah Suriye'nin diğer kısımları da güvenli hale geldiğinde oralarda da benzer çalışmalar yürüterek gönüllü geri dönüşler için gereken zemini hazırlamanın gayreti içinde olacağız” diye konuştu.

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