COVİD-19 TİYATROCULARI DA YAKALADI OYUNLAR İPTAL

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun oyuncu kadrosu ve teknik ekibinde artan korona virüs (Covid-19) vakaları ve rahatsızlıklar nedeniyle 18 Şubat’a kadar yapılacak olan temsiller iptal edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesine bağlı Şehir Tiyatrosu, temsillerine, aksi bir durum söz konusu olmadığı sürece 18 Şubat’tan itibaren devam edecek.

Şubat ayı programı şu şekilde:

Buzlar Çözülmeden/ Yer: Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi Tarih: 18 Şubat Cuma Saat: 20.00

Ben Mimar Sinan (Prömiyer)/ Yer: Mersin Büyükşehir Belediyesi Nevit Kodallı Oda Tiyatrosu Tarih: 22 Şubat Salı Saat: 20.00

Ben Mimar Sinan/ Yer: Mersin Büyükşehir Belediyesi Nevit Kodallı Oda Tiyatrosu Tarih: 23 Şubat Çarşamba Saat: 20.00

Ölümü Ardında Gezdirenler/ Yer: Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi Tarih: 24 Şubat Perşembe Saat: 20.00

9 Canlı-Kırşehir Şehir Tiyatrosu/ Yer: Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi Tarih: 25 Şubat Cuma Saat: 20.00

Gökkuşağının Altında/Çocuk Oyunu/ Yer: Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi Tarih: 27 Şubat Pazar Saat: 14.00

Şehir Tiyatrosu’nun turne programı ise şöyle:

Ölümü Ardında Gezdirenler/ Yer: Seyhan-Seyhan Belediyesi Kültür Merkezi Tarih: 25 Şubat Cuma Saat: 20.00