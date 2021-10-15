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ÇOCUKLAR DENİZ MÜZESİNİ GEZDİ
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Komitesi, dezavantajlı çocukları Denize Müzesine götürdü.
GÜNCEL 15.10.2021, 10:20 15.10.2021, 11:58
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Komitesi, dezavantajlı çocukları Denize Müzesine götürdü.
Deniz Müzesinde tarihi değerleri görmenin mutluluğunu yaşayan çocuklar, balonlarla hatıra fotoğrafı çektirdiler. İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, "Pandemi koşulları da dikkate alınarak çocuklarımıza önümüzdeki aylarda tarihi turistik, piknik ve çocuk eğlence merkezlerini ziyaret ettirmeyi hedefliyoruz. Mersin’in kültürel zenginliklerini çocuklarımıza tanıtmak istiyoruz" dedi.
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