CHP İLÇE BAŞKANI SORMA : '' FİDANLARIMIZ BÜYÜYECEK ULU ÇINAR OLACAK ''

CHP Çamlıyayla İlçe Başkanlığı Dünya Çocuk Hakları Günü'nde fidan dikim etkinliği düzenledi.

Çamlıyayla İlçesi Belçınar Mahallesi’nde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine CHP Çamlıyayla İlçe Başkanı Seher Sorma, CHP Çamlıyayla Gençlik Kolları Başkanı Abdullah İbiş, CHP Tarsus Kadın Kolları Başkanı Belda Boroğlu, çok sayıda partili,vatandaş ve çocuklar katılım gösterdi.

Etkinlik çerçevesinde çocuklar ve aileleri fidan dikerek, isimlerini fidanların üzerine yazdılar. Çalınan müzikler ile eğlenen çocuklara animasyon ekibi ve palyaço eşlik etti.

CHP Çamlıyayla İlçe Başkanı Seher Sorma, etkinliğe katılım ve katkı sunan herkese teşekkür ederek;

“20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Çamlıyayla’mızın soğuk ve huzurlu havasında içimizi ısıtacak bir etkinlik ile çocuklarımızla buluşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Tabi bu mutluluğumuzun içerisinde üzüntülerimizde mevcut. Üzüntümüz geçtiğimiz hafta Mersin’de çalıştırıldığı fabrikada iş makinesine kapılarak can veren Ula’ya, üzüntümüz günlerce süren aramanın ardından cansız bedeni bulunan Müslüme’ye, üzüntümüz her gün sokaklarda çalıştırılan, haklarından mahrum bırakılan bütün çocuklarımıza…



Ama biz bütün bu üzüntülerimizi unutmayarak, halkın iktidarında toplumun tüm kesimlerine söz verdiğimiz ve haklarını koruyacağımız gibi birinci önceliğimizde geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımızın olacak.Fidanlarımız, büyüyecek, ulu bir çınar olacak.

Bugün ki etkinliğimize katılım sağlayan herkese, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e, CHP Tarsus İlçe Başkanımız Av. Ozan Varal’a ve Tarsus İlçe Örgütümüz’e teşekkür ediyorum.Bütün çocuklarımızın 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nü bir kez daha kutluyorum” dedi.

Etkinlik sonunda çocuklara okuma kitabı, boya kalemleri ve çikolata hediye edildi.