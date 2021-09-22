BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YAŞLILARI ALZHEİMER KONUSUNDA BİLGİLENDİRDİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla Mersin merkez ve Tarsus Emekli Evi üyelerine yönelik etkinlik düzenledi. Alzheimer hastalığı, belirtileri, korunma yöntemleri ve erken teşhisin öneminin anlatıldığı etkinlikte, yaşlılara mini-mental durum değerlendirme testi de uygulandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından yaş almış vatandaşlarda sıklıkla görülen Alzheimer hastalığının etkilerine ve erken teşhisin önemine vurgu yapmak için Emekli Evi üyelerine yönelik etkinlik düzenledi. Mersin merkez ve Tarsus Emekli Evinde yapılan etkinlikte, üyeler Alzheimer hastalığı konusunda bilgilendirildi.

Hastalığın belirtileri ve erken teşhisin önemi anlatıldı

Etkinlikte, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesinde görevli Uzman Psikolog Merve Tokgöz ve Gerontolog Cihan Tanrıverdi, Alzheimer konusunda yaşlıları bilgilendirdi. Hastalığın belirtileri, korunma yöntemleri ve erken teşhisin öneminin anlatıldığı etkinlikte, Alzheimer hastalarına bakım verenlerin yaşadığı zorluklara da değinildi.

Katılımcılara mini-mental değerlendirme testi uygulandı

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesinde görevli Uzman Klinik Psikolog Yücel Şavklı ve Uzman Psikolog Merve Tokgöz, bilgilendirme sonrası katılımcılara yönelik Alzheimer değerlendirmesi kapsamında mini-mental durum değerlendirme testi uyguladı. Etkinlik sırasında değerlendirilen test sonucu üzerine katılımcılarla yapılan birebir görüşmelerde bilgilendirme ve yönlendirme yapıldı.

“Alzheimer ile ilgili yol gösterici haritamızı paylaştık”

Uzman Psikolog Tokgöz, Alzheimer hastalarına bakım verenlerin karşılaştığı zorlukları da anlattı. Pandemi koşullarının Alzheimer hastalığının geçiş evrelerini hızlandırdığını ifade eden Tokgöz, “Evden çıkmayan hastalar pandeminin etkisi ile birlikte daha da evin içerisinde oldular. Hastalığın evrelerinin değişmesi, evrelerin saptanması daha da hızlandı. Bu evrelere nasıl yakalandığını, bu evrelerle nasıl mücadele edileceğini anlattık ve Alzheimer ile ilgili yol gösterici haritamızı paylaştık” dedi.

“Çağımızın en büyük vebalarından biri diyebileceğimiz bir rahatsızlık Alzheimer”

Alzheimer konusunda farkındalık oluşturmak için yaş almış vatandaşlar ile uzmanları bir araya getirdiklerini ifade eden Mersin Emekli Evi sorumlusu Gülşah Arslan da “Alzheimere dikkat çekmek istedik. Artık çağımızın en büyük vebalarından biri diyebileceğimiz bir rahatsızlık Alzheimer. Hem hasta olana hem hasta yakınına oldukça sıkıntılı süreçleri yaşatan bir durum” diye konuştu.

“Alzheimer’ın nasıl başladığını, nasıl geliştiğini ilgililerden öğrendik”

Etkinliğe katılan Emekli Evi üyesi, emekli öğretmen Mehmet Ali Oğuzhan ise paylaşılan bilgilerin kendileri için önemli olduğuna değinerek, “Alzheimerin nasıl başladığını, nasıl geliştiğini ilgililerden öğrendik. Çok faydalı oldu. Bu etkinliği düzenleyenlere teşekkür ediyoruz. Çok güzel, yerinde bir etkinlik” dedi.