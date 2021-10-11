BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MAHALLELERDE ‘HALK SAĞLIĞI EĞİTİMLERİ’NE BAŞLADI

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘Halk Sağlığı Eğitimleri’ne başladı. 4 merkez ilçe ve Tarsus’a bağlı mahallelerde yapılacak eğitimlerin ilki, Akdeniz ilçesine bağlı Karaduvar Mahallesinde gerçekleştirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi, 4 merkez ilçe ile Tarsus’a bağlı mahallelerde yıl boyu ‘Halk Sağlığı Eğitimleri’ yapacak. Merkez Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesinde başlayan eğitimde ‘Çocuklarda Ev Kazaları’ konusu anlatıldı.

Eğitimde tansiyon ve şeker ölçümü de yapıldı

Çocukların evlerde hangi sebeplerle kaza tehlikesiyle karşılaşabileceklerinin anlatıldığı eğitimin ardından mahalle sakinlerine Sosyal Hizmetler Dairesinin yürüttüğü proje kapsamında kokulu çörek ve limonata ikram edildi. Mahalle sakinlerine ayrıca tansiyon ve şeker ölçümü yapılarak, sağlıkla ilgili sorunları dinlenip, gerekli yönlendirmeler yapıldı.

“Her mahallenin sağlık ihtiyaçları doğrultusunda bir planlama yaptık”

Büyükşehir Belediyesi Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürü Uzm. Dr. Bahar Gülcay Çat Bakır, eğitimde belediyenin doktor, fizyoterapist, hemşire ve paramedik personelinin de kendilerine eşlik ettiğini belirterek, “Bu projeye Halk Sağlığı ve Denetimi Şube Müdürlüğü olarak halkın sağlık sorunlarına değinebilmek amacıyla başladık. Karaduvar Mahallesi bizim ilk başladığımız yer. Her mahallenin kendi sağlık ihtiyaçları doğrultusunda bir planlama yaptık. Mahalle muhtarlarıyla görüşerek, o bölgenin sağlıkla ilgili ihtiyacı olan eğitim konusunu belirliyoruz. Karaduvar için çocuklarda ev kazaları önerisi vardı. Karaduvar Mahallesinde başladığımız eğitimimizi, 4 merkez ilçe ve Tarsus’taki mahalle muhtarlarıyla da sene sonuna kadar görüşmeler yaparak, bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim konularını belirleyerek sürdürmeye çalışacağız” dedi.

“Mahalle için çok güzel bir şey”

Mahalle sakinlerinden Sibel Dengiz ise 3 çocuğu ve 4 torunu olduğunu ifade ederek, “Doktorlarımıza, hemşirelerimize ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Mahallemizin gerçekten çok ihtiyacı vardı bu tür şeylere. Çocuklar için de çok önemli eğitimler verildi. Her zaman bekliyoruz bu tür girişimleri” diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden İlhan Aktan da “Mahalle için çok güzel bir şey. Bunun devamını isteriz. Karaduvar Mahallesi hakikaten bu tür şeyleri isteyen bir mahalle. Çok iyi bir şey bunun yapılması” ifadelerini kullandı.