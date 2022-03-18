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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BERAT KANDİLİNDE 15 BİN KANDİL SİMİDİ DAĞITTI
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla 13 ilçedeki 32 cami önünde ve kentin işlek noktalarında 15 bin kandil simidi dağıttı.
GÜNCEL 18.03.2022, 11:59
Mersin Büyükşehir Belediyesi, kandillerde simit dağıtımı geleneğini Berat Kandilinde de sürdürdü. Berat Kandili dolayısıyla 13 ilçede 32 cami önünde ve kentin işlek noktalarına stant kuran ekipler, 15 bin kandil simidi dağıttı.
Her kandil gecesinde olduğu gibi Berat Kandili’nde de Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi ile Muhtarlık İşleri Dairesi koordinesinde, cami önlerine stant kuruldu ve yatsı namazı öncesi ve sonrasında kandil simitlerinin dağıtımı gerçekleştirildi. Mersin merkez, Tarsus, Silifke, Anamur, Bozyazı, Gülnar, Aydıncık, Erdemli, Çamlıyayla ve Mut ilçelerindeki 32 camide toplam 15 bin kandil simidi eş zamanlı olarak vatandaşlara ulaştırıldı.
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