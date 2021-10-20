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BOZYAZI’DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ
Mersin’in Bozyazı ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
GÜNCEL 20.10.2021, 11:43 20.10.2021, 11:57
Mersin’in Bozyazı ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kaledibi Mahallesi D-400 karayolu üzerinde seyir halindeki otomobil, Sazlıyokuş mevkiinde önce önündeki otobüse, ardından yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Öztürk’e çarptı. Çarptığı kadının kanlar içerisinde yere yığıldığını gören sürücü panikleyerek olay yerinden aracı ile birlikte kaçtı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden ambulansla Bozyazı Devlet Hastanesine sevk edilen Öztürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Polis olay yerinden aracı ile kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
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