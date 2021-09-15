Son Dakika
BOZYAZI KAYMAKAMI KALKAN, GÖREVİNE BAŞLADI
Mersin’in Bozyazı Kaymakamlığına atanan Muhsin Duran Kalkan, görevine başladı.
GÜNCEL 15.09.2021, 12:48 15.09.2021, 13:07
Resmi Gazete’nin 20 Ağustos 2021 tarihli sayısında yayınlanan Mülki İdari Amirler Kararnamesi ile Mardin’in Mazıdağ Kaymakamı iken Bozyazı Kaymakamlığına atanan Muhsin Duran Kalkan, yeni görev yerinde mesaiye başladı.
Kalkan, bu başlangıcın hem kendi hem de hizmet edeceği Bozyazı halkı için hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. Covid-19 normalleşme sürecinde vatandaşları kurallara uyma konusunda uyaran Kalkan, “Maske, mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uyalım. Hastalıkta koruyucu etkisi ispatlanan aşımızı mutlaka yaptıralım” dedi.
28°
açık
Namaz Vakti 15 Eylül 2021
|İmsak
|04:48
|Güneş
|06:10
|Öğle
|12:45
|İkindi
|16:20
|Akşam
|19:09
|Yatsı
|20:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Trabzonspor
|4
|10
|3. Fenerbahçe
|4
|10
|4. Konyaspor
|4
|10
|5. Galatasaray
|4
|8
|6. Hatayspor
|4
|7
|7. Karagümrük
|4
|7
|8. Kayserispor
|4
|7
|9. Altay
|4
|6
|10. Malatyaspor
|4
|6
|11. Alanyaspor
|4
|6
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Kasımpaşa
|4
|5
|14. Gaziantep FK
|4
|4
|15. Antalyaspor
|4
|4
|16. Sivasspor
|4
|2
|17. Adana Demirspor
|4
|2
|18. Rizespor
|4
|1
|19. Başakşehir
|4
|0
|20. Giresunspor
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|15
|2. Eyüpspor
|5
|12
|3. Tuzlaspor
|4
|10
|4. Manisa FK
|4
|9
|5. Erzurumspor
|5
|9
|6. Ankaragücü
|4
|8
|7. Samsunspor
|3
|6
|8. Bandırmaspor
|5
|6
|9. Adanaspor
|4
|5
|10. Ankara Keçiörengücü
|4
|4
|11. Altınordu
|4
|4
|12. Kocaelispor
|4
|4
|13. İstanbulspor
|3
|3
|14. Boluspor
|3
|3
|15. Balıkesirspor
|3
|3
|16. Denizlispor
|4
|3
|17. Menemenspor
|4
|3
|18. Bursaspor
|4
|1
|19. Gençlerbirliği
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|4
|10
|2. Chelsea
|4
|10
|3. Liverpool
|4
|10
|4. Everton
|4
|10
|5. Man City
|4
|9
|6. Brighton
|4
|9
|7. Tottenham
|4
|9
|8. West Ham
|4
|8
|9. Leicester City
|4
|6
|10. Brentford
|4
|5
|11. Crystal Palace
|4
|5
|12. Aston Villa
|4
|4
|13. Wolverhampton
|4
|3
|14. Southampton
|4
|3
|15. Watford
|4
|3
|16. Arsenal
|4
|3
|17. Leeds United
|4
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Newcastle
|4
|1
|20. Norwich City
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Valencia
|4
|10
|3. Atletico Madrid
|4
|10
|4. Real Sociedad
|4
|9
|5. Athletic Bilbao
|4
|8
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Barcelona
|3
|7
|8. Mallorca
|4
|7
|9. Real Betis
|4
|5
|10. Elche
|4
|5
|11. Osasuna
|4
|5
|12. Rayo Vallecano
|4
|4
|13. Villarreal
|3
|3
|14. Levante
|4
|3
|15. Espanyol
|4
|2
|16. Cádiz
|4
|2
|17. Granada
|4
|2
|18. Celta de Vigo
|4
|1
|19. Getafe
|4
|0
|20. Deportivo Alaves
|3
|0
Günlük GazetelerTümü