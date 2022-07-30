BAŞSAVCI ÖZTOPRAK : '' SPOR SUÇU ÖNLEYİCİ ÖNEMLİ BİR ARAÇTIR ''

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Tolgahan Öztoprak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında İl Müdürü Ökkeş Demir'den bilgi aldı.

Samimi bir sohbet ortamında geçen ziyarette konuşan Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, "Gençlerin kültürel, sosyal ve sportif gelişimleri için çalışmalarını aralıksız sürdüren Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü faaliyetlerinde ayrım yapmadan bütün gençlere ulaşmaya çalışıyor. Bu kapsamda Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Ökkeş Demir'in yaptığı çalışmaları, Mersin'in gençliğine ve sporuna yaptığı yatırımları yakından takip ediyoruz. Hükümlü, tutuklu gençlere birlik ve beraberlik duygusunu aşılamak ve onların sosyal hayata daha çabuk adapte olmasını sağlamak için gerekli ortak çalışmalar yapıyoruz. Birçok sportif projeyi hayata geçirmek için gerekli çalışmalarımızı yaptık ve bu çalışmalar neticesinde infaz kurumlarının sadece cezayı infaz eden bir yer olarak görülmeyecek. Spor suçu önleyici önemli bir araçtır. Özellikle dezavantajlı bölgelerde çocuklara ve gençlere yönelik yapılan sportif etkinlikler sayesinde suça bulaşan genç sayısında önemli azalmaların olduğunu görüyoruz. Bu tür anlamlı çalışmalara il Müdürümüz ile birlikte her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. İl müdürümüz Ökkeş Demir ve ekibine çalışmalarında başarılar diliyorum." İfadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Tolgahan Öztoprak'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ise, "Bizim kurumumuz sadece spor hizmeti veren bir kurum değil. Gençlik ve Spor Bakanlığımız uhdesinde Gençlerin hayallerine yön veren bir kurum olarak, eğitimden, kültüre, spordan, sanata, teknolojiden, barınmaya kadar birçok alanda sürekli hareket halinde olan ve tamamen insan odaklı çalışan bir kurumuz. Biz çocuklarımızı ve gençlerimizi iyi donatmazsak, geleceğimizi kurgulayamayız. Çocuklarımızı eğitim, kültür, sanat, spor ve ahlak konusunda en iyi şekilde yetiştirmeliyiz. Spor yapan bir nesil aklını kiralamaz, satmaz. Bizler ne kadar gencin gözünü açarsak, o kadar gencimizi Türk sporuna kazandırarak kötü alışkanlıklardan uzaklaştırabiliriz. Hepimiz olaya bu şekilde bakarsak, Mersin ölçeğinde İlimizde hayata geçirdiğimiz ve geçirmeyi düşündüğümüz güzel projelerimiz var. Bu projeleri hep birlikte hayata geçirerek daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum." dedi.