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BAŞKAN VEYSEL SARI : '' BİZLERİ KONTAK KAPATMAK ZORUNDA BIRAKMAYIN ''

Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Veysel Sarı’nın akaryakıt zamlarıyla ilgili toplantısına basın ve şoför esnafı büyük ilgi gösterdi. Şoförlerin “İMDAT” diye bağırdılar, bu sesin duyulmasını istediler.

GÜNCEL 14.03.2022, 20:47
BAŞKAN VEYSEL SARI : '' BİZLERİ KONTAK KAPATMAK ZORUNDA BIRAKMAYIN ''
Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Veysel Sarı’nın akaryakıt zamlarıyla ilgili toplantısına basın ve şoför esnafı büyük ilgi gösterdi. Şoförlerin “İMDAT” diye bağırdılar, bu sesin duyulmasını istediler.

Başkan Veysel Sarı’nın konuyla ilgili olarak yaptığı basın toplantısında şunları söyledi.

Bir süredir art - arda akaryakıta yapılan zamlar ülkemizde gündemin birinci konusu olmayı sürdürüyor. Akaryakıta yapılan bu zamlardan dolayı gündemde olan konulardan bir başkası ise, “TAKSİCİ, MİNÜBÜSÇÜ, OTOBÜSÇÜ VE KAMYONCU ESNAFIMIZIN KONTAK KAPATMA NOKTASINA GELMİŞ OLMASINDAN DOLAYI DUYULMAYAN “İMDAT” ÇIĞLIKLARIDIR”.

Yine gündemde olan diğer bir başka konuda kredi kullanarak aracını yenileyen, zaruri ihtiyaçları için kredi kullanan esnafımızın kredi borçlarını ödeyemediği için hacizlerle karşı karşıya kalmasıdır.

En önemlisi ise evine ekmek götüremez duruma getirilmiş olmasıdır.

ARKADAŞLAR.

ÜZÜLEREK VE ESNAFIMIZ ADINA ENDİŞE İLE İFADE EDİYORUM.

Yapılan bu yüzde 200 leri de aşan zamlar sonrası Mersin’de benzinin litre fiyatı 20.51 tl, dizel yakıtın fiyatı 22.94, Pro dizel 22.97 ve LPG yakıtın fiyatı ise 10.28 TL. dir.

Hal böyle olunca benim değerli çilekeş yurt sever değerli esnafımın da kamu sektörü taşımacılığıyla rekabet etme imkanı da ortadan kalkmış ve önündeki tek seçenek ise “KONTAK KAPATMAK” olacaktır.

DEĞERLİ ARKADAŞLARIM.

“AKARYAKIT ZAMLARI SEBZE, MEYVE FİYATLARINIDA KÖRÜKLEDİ”

Yapılan bu zamlar sonrası maalesef bıçak kemiğe dayanmış ağır zamlar altında belimizi doğrultamaz duruma gelmiş bulunmaktayız.

Ve Diyoruz ki; En azından akaryakıttan alınan ÖTV ler kaldırılsın, yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara özel bir indirim getirilsin. Ayrıca, sebze ve meyve taşıyan kamyonlardan, insanları bir biri ile buluşturan otobüslerden yol geçiş ücretlerini kaldırın ki, özellikle ana kentlerde fiyatlarında düşmesini sağlansın. Akdeniz’den Anakara, İstanbul, İzmir’e sebze, meyve taşıyan bir kamyonunun gidiş- dönüşlerde yakıta harcadığı paranın 7 ile 10 bin lira arasında olduğunu düşünürsek yaşanılan krizin boyutlarını daha iyi anlamış olacağız.

DEĞERLİ DOSTLAR…

Bizler iane değil, yaşamak, evimize, geleceğimiz evlatlarımıza ekmek götürebilmek için destek istiyoruz, şimdi, bunun mücadelesini veriyoruz. Lütfen bizleri halkımıza hizmetten alıkoyacak eylemlere sürüklemeyin. Belki “KONTAK KAPATMAK” sorunu çözmeyecek ancak, gücü büyük sektöre hizmet verenlerin bizlerin ekonomik yönden daha da kötüye gidişine engel olacaktır.

Bir kez daha ifade ediyorum. Bizleri kontak kapatmaya mecbur etmeyin. Tek isteğimiz insana yakışır bir yaşam içinde olmaktır. İcra kapıların düşmeden, sofralarımızda aş, geleceğimiz çocuklarımıza iyi bir gelecek için “ZAMLARA HAYIR” diyoruz.

DEĞERLİ BASIN, DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM.

Mersin Kamyoncular, Kamyonetçiler, Otobüsçüler Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası olarak yaptığımız davete icabet ettiğiniz için teşekkür ederken, akaryakıta yapılan bu inanılmaz zamlarların siz fedakar meslektaşlarım için özel bir uygulama getirilmesi için Ankara’da Yönetiminde bulunduğum TŞOF nezdinde girişimlerim sürecektir. Sizleri sevgi ve saygı ile selamlıyorum.

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