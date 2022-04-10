BAŞKAN USLU TÜRKİYE ŞAMPİYONLARINI ÖDÜLLENDİRDİ

Ak Parti Mersin Mezitli İlçe Başkanı Zafer Uslu , Türkiye Şampiyonu olan Mezitli Nurettin Topçu Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek şampiyonları tebrik etti.

Başkan Uslu , Eskişehir'de yapılan Floor Curling Gençler Mix (Karma) Türkiye Şampiyonası'nda Şampiyon olan Mezitli Nurettin Topçu Anadolu Lisesi'ni Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşları ile ziyaret ederek Okul Müdürü Mehtap Şimşek ve Okul Takımı oyuncuları Zümrüt Balım Yılmaz ve İbrahim Efe Sağıroğlu'nu tebrik etti.Okul Müdürü Mehtap Şimşek'e çiçek takdim eden Uslu , Şampiyon sporculara da forma hediye etti.

Sporcuların ailelerinin de yer aldığı ziyarette konuşan Uslu , Okulumuzun Türkiye Şampiyonu olması nedeniyle Mersin olarak Mezitli olarak gururlandık.Bu gururu yaşatan Okul Müdürümüzü , öğretmenlerimizi ve sporcularımızı yürekten kutluyorum , başarılarının devamını diliyorum dedi.