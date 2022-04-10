Flaş HaberİDMAN YURDU DOLU DİZGİN : 5 - 0
Son Dakika
BAŞKAN USLU TÜRKİYE ŞAMPİYONLARINI ÖDÜLLENDİRDİ
Ak Parti Mersin Mezitli İlçe Başkanı Zafer Uslu , Türkiye Şampiyonu olan Mezitli Nurettin Topçu Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek şampiyonları tebrik etti.
GÜNCEL 10.04.2022, 16:23 10.04.2022, 16:30
Ak Parti Mersin Mezitli İlçe Başkanı Zafer Uslu , Türkiye Şampiyonu olan Mezitli Nurettin Topçu Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek şampiyonları tebrik etti.
Başkan Uslu , Eskişehir'de yapılan Floor Curling Gençler Mix (Karma) Türkiye Şampiyonası'nda Şampiyon olan Mezitli Nurettin Topçu Anadolu Lisesi'ni Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşları ile ziyaret ederek Okul Müdürü Mehtap Şimşek ve Okul Takımı oyuncuları Zümrüt Balım Yılmaz ve İbrahim Efe Sağıroğlu'nu tebrik etti.Okul Müdürü Mehtap Şimşek'e çiçek takdim eden Uslu , Şampiyon sporculara da forma hediye etti.
Sporcuların ailelerinin de yer aldığı ziyarette konuşan Uslu , Okulumuzun Türkiye Şampiyonu olması nedeniyle Mersin olarak Mezitli olarak gururlandık.Bu gururu yaşatan Okul Müdürümüzü , öğretmenlerimizi ve sporcularımızı yürekten kutluyorum , başarılarının devamını diliyorum dedi.
Şampiyon sporcuların ailelerinin Polis Memuru olduğunu öğrenen Uslu , Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 177.yılında , Kahraman Polislerimizin evlatlarının başarısının çok daha ayrı bir anlam kazandığını ifade etti . Öğrenci velilerinin Polis haftasını da kutlayan Uslu , Okula ve öğrencilere desteklerinin her zaman süreceğini ifade ederek inşallah yeni hedef Dünya Şampiyonası dedi.
Mustafa Şen 2 saat önce
Sağolun başkanım.Polis teşkilatına ve başarılı öğrencilerimize vermiş olduğunuz destekten dolayı.Bende gençlerimizi başarılarından dolayı kutluyorum.
Cevapla Beğendim (1) Beğenmedim (0)
23
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 10 Nisan 2022
|İmsak
|04:45
|Güneş
|06:08
|Öğle
|12:48
|İkindi
|16:25
|Akşam
|19:18
|Yatsı
|20:36
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|32
|72
|2. Konyaspor
|32
|58
|3. Fenerbahçe
|31
|56
|4. Başakşehir
|32
|53
|5. Alanyaspor
|32
|52
|6. Beşiktaş
|32
|50
|7. Adana Demirspor
|31
|49
|8. Hatayspor
|31
|48
|9. Karagümrük
|32
|46
|10. Antalyaspor
|31
|44
|11. Kasımpaşa
|32
|41
|12. Sivasspor
|32
|41
|13. Galatasaray
|31
|41
|14. Gaziantep FK
|32
|41
|15. Kayserispor
|32
|41
|16. Giresunspor
|32
|39
|17. Altay
|31
|29
|18. Rizespor
|32
|29
|19. Göztepe
|32
|27
|20. Ö.K Yeni Malatya
|32
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|30
|60
|2. Ümraniye
|30
|57
|3. Bandırmaspor
|30
|55
|4. Eyüpspor
|29
|49
|5. İstanbulspor
|29
|49
|6. Erzurumspor
|29
|47
|7. Manisa Futbol Kulübü
|30
|43
|8. Samsunspor
|29
|42
|9. Adanaspor
|30
|41
|10. Keçiörengücü
|29
|38
|11. Tuzlaspor
|29
|38
|12. Boluspor
|29
|35
|13. Gençlerbirliği
|29
|38
|14. Menemen Belediyespor
|29
|36
|15. Altınordu
|29
|34
|16. Denizlispor
|29
|33
|17. Kocaelispor
|28
|33
|18. Bursaspor
|28
|28
|19. Balıkesirspor
|29
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|30
|73
|2. Liverpool
|30
|72
|3. Chelsea
|30
|62
|4. Tottenham
|31
|57
|5. Arsenal
|30
|54
|6. West Ham United
|32
|52
|7. M. United
|31
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Crystal Palace
|31
|38
|10. Leicester City
|29
|38
|11. Brighton
|31
|37
|12. Aston Villa
|31
|36
|13. Southampton
|31
|36
|14. Newcastle
|31
|34
|15. Brentford
|32
|34
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|30
|24
|19. Watford
|31
|22
|20. Norwich City
|31
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|31
|72
|2. Sevilla
|31
|60
|3. Barcelona
|29
|57
|4. Atletico Madrid
|31
|57
|5. Real Betis
|31
|56
|6. Real Sociedad
|30
|51
|7. Villarreal
|31
|46
|8. Athletic Bilbao
|31
|45
|9. Valencia
|30
|41
|10. Osasuna
|31
|39
|11. Celta Vigo
|30
|36
|12. Espanyol
|30
|36
|13. Rayo Vallecano
|29
|33
|14. Getafe
|31
|32
|15. Elche
|30
|32
|16. Granada
|31
|29
|17. Mallorca
|31
|29
|18. Cadiz
|31
|28
|19. Levante
|30
|22
|20. Deportivo Alaves
|31
|23