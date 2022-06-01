BAŞKAN TÜRKİLİ'NDEN İLK İCRAAT SANATA VE MUTLULUĞA TAM DESTEK

Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Emin Türkili , aldığı ilk karar ile üyelerin mutluluğuna ve sanatsal çalışmalarına en anlamlı desteği verdi.

Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından paylaşılan karara göre , Mersin SMMMO Konferans Salonu ( Nikah Salonu olarak ) ve Sergi alanları , SMMMO üyelerine ve 1. derece yakınlarına ücretsiz tahsis edilecek.

işte o paylaşım ;

Yönetim Kurulumuzun aldığı karar gereği odamızın konferans salonu (nikah salonu olarak) ve sergi alanları üyelerimiz, meslek mensubu adaylarımız ve 1. derece yakınlarına ücretsiz; diğer etkinliklerde %50 indirimli olarak sunulacaktır. https://bit.ly/3LW0GS9 Ayrıntılı bilgiye bağlantısından ulaşabilirsiniz.

(Fotoğrafta görüldüğü şekilde salon dizaynı odamız tarafından hazırlanmaktadır.)