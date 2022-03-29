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BAŞKAN TÜRE MERSİN İL TEMSİLCİSİ OLDU
Mersin Anamur İlçesi önceki dönem Belediye Başkanlarından Mehmet Türe Türkiye Belediye Başkanları Birliği Mersin İl Temsilcisi oldu.
GÜNCEL 29.03.2022, 08:44 29.03.2022, 15:13
Mersin Anamur İlçesi önceki dönem Belediye Başkanlarından Mehmet Türe , Türkiye Belediye Başkanları Birliği Mersin İl Temsilcisi oldu.
Anamur İlçesi 2009-2014 Yıllarında iki dönem seçilerek Belediye Başkanlığı görevi yapan Mehmet Türe ,Türkiye Belediye Başkanları Birliği Mersin İl Temsilciliğine getirildi.
Konuyla ilgili Mersintime'a açıklama yapan Mehmet Türe ,'' Özellikle,bu görevi bana layık gören;başta Türkiye Belediye Başkanları Birlik Başkanımız Sayın Hüseyin Erer olmak üzere ,şahsımı tavsiye eden belediye başkanı arkadaşlarıma ve Birlik Yönetim Kurulu'na çok teşekkür ediyorum '' dedi.
Mehmet Türe , İyi Parti Genel İdare Kurulu Üyesi olarak aktif siyasi hayatını sürdürmekte.
Kaynak: mersintime
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