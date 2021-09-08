BAŞKAN TOPÇU'DAN KAYMAKAM ÇENET'E ZİYARET

Mersin Toroslar Kaymakamlığı'na atanan İbrahim Çenet'e, AK Parti Mersin Toroslar İlçe Başkanı Bekir Topçu, Ak Parti Mersin Toroslar İlçe Meclis üyeleri ve yönetimi hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette AK Parti Mersin Toroslar İlçe Başkanı Bekir Topçu, " Torosların yarınının bugününden daha iyi olması için çalışıyoruz. Bir kez daha Toroslar'a hoş geldiniz diyor, yeni görevinizde başarılar diliyorum" dedi.