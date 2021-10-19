BAŞKAN TOLLU : '' MUHTARLARIMIZLA OMUZ OMUZA ÇALIŞIYORUZ ''

Mersin’in Erdemli ilçesinde Muhtarlar Günü törenle kutlandı. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, çalışmalarında en büyük yol arkadaşlarının muhtarlar olduğunu belirterek, “Erdemli’de 71 mahallemizde muhtarlarımızla omuz omuza memleketimiz için hizmet ediyoruz” dedi.

Erdemli’de Dr. Devlet Bahçeli Meydanında Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Törene, Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Erdemli Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar Özkan, muhtarlar ve basın mensupları katıldı.

Öte yandan, Erdemli protokolü, muhtarlar için düzenlenen programda bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Erdemli Belediye Başkanı Tollu, üreten, üretilene artı değer katan bir anlayışla çalışmalar yürüttüklerini ve bu süreçte en büyük yol arkadaşlarının muhtarlar olduğunu söyledi. Tollu, “Demokrasimizin temel taşı, milletimizin güzide temsilcisi ve hizmetkarı muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü tebrik ediyorum. Biz, Erdemli’de 71 mahallemizde muhtarlarımızla omuz omuza memleketimiz için hizmet ediyoruz. Sıfır rakımından 2 bin 500 rakımına varıncaya kadar her alanda projeler yürütüyoruz. Üreten, ürettiğine artı değer katmaya gayret eden bir anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz” diye konuştu.

Muhtarların devlet ve halk arasında önemli bir köprü olduğunu ifade eden Erdemli Muhtarlar Derneği Başkanı Sinan Ay da “Muhtarların sorumluluk alanlarında insanlara şefkatle yaklaşarak gece gündüz demeden fedakarca çalışıp vatandaşın, özellikle küçük yerleşim birimlerinde ilk başvurdukları yetkililerdir. Muhtarlar, mahallesinde devletin gözü kulağıdır, eli ayağıdır. Bizler mevcut yapı içerisinde görevimizi en iyi şekilde yapmak durumundayız. Örnek muhtar olmak durumundayız. Örnek muhtar, halkının sorunlarını ilgili makamlara götüren ve çözen muhtardır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü en içten dileklerimle kutluyorum” şeklinde konuştu.