BAŞKAN TEPE: "GAZETECİLER KENTLERİN HAFIZASIDIR"

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Kaya Tepe, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

10 Ocak’ın gazeteciler için dayanışma ve birliktelik günü olduğunu belirten R. Kaya Tepe, bu özel güne her koşulda ve şartta sahip çıkılması gerektiğinin altını çizdi. Basının görevini yapabilmesinin temel şartının, basın özgürlüğünün sağlanması olduğunu dile getiren Tepe, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Gazetecilik demokrasinin ve ifade özgürlüğünün en önemli sac ayaklarından biridir. Toplumun gözü, kulağı, sesi olan gazetecilik kolay yapılan bir meslek değil. Doğruları söylemek ve o doğruların arkasında durmak hiç kolay bir iş değil. Bu gibi durumlarda örgütlü olmak, birlik olmak sorunların aşılmasında önemlidir. Daha çok demokrasi ve daha çok özgürlük istiyorsak yerel basına ve gazetecilere sahip çıkılması gerekiyor. Gazeteciler kentlerin hafızasıdır, kamu adına denetçisidir, hesap sorucusudur, sesini duyuramayan vatandaşın hür ve özgür sesidir. Bu sesin kısılması, halkın sesinin kısılmasıdır. Buna müsaade edilmemelidir.

Bugün gazeteciler mesleklerini ifa ederken birçok sorunla karşı karşıya kalıyorlar. Gazeteciler, teknolojik gelişmelerin olumsuz etkileri ve ekonomik sıkıntıların yanında her dönemde yaşanan sosyal ve siyasi baskılarla da mücadele etmek durumunda kalıyorlar. Tüm bunlara rağmen gazeteciler, mesleklerini sürdürmek adına sonuna kadar mücadele ediyorlar. Bu zor şartlar altında ilkeli ve doğru habercilik anlayışı ile, toplumun gözü kulağı olmaya devam eden gazetecilerin birlik beraberlik simgesi olan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlarım.”