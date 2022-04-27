BAŞKAN TARHAN’A FİDAN SÜRPRİZİ

Mezitli Kent Konseyi Sibel Gelbul ve üyeleri, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'a sürpriz yaparak Engelli Meclisi bahçesinde zeytin koruluğundaki fidanlara ismini verdi. 8 yıldır Mezitli'ye verdiği hizmetler nedeniyle koruluktaki fidanlara; Başkan Neşet Tarhan, eşi Sembol Tarhan ve birim müdürlerinin adına isim tabakaları asıldı.

Özel olarak davet edilen Başkan Tarhan ve birim müdürlerine yapılan sürpriz duygulu anlar yaşanmasına yol açtı. Başkan Tarhan Engelli Meclisi bahçesine kendi elleriyle diktiği fidana isimliğini de kendisi astı.

Mezitli genelinde 71 koruluk oluşturarak kentin havasını, görüntüsünü değiştiren Başkan Tarhan’ın adının olduğu bir ağacı olsun istediklerini dile getiren Gelbul, “Bunu yaparken de öyle törenle falan değil de küçük bir sürprizle yapmak istedik. Güzel anlar yaşandı. Bir milletin medeniyet seviyesi yaşadığı toprağı ağaçlandırmasıyla ölçülürmüş. Hem mitolojide hem de yaşamda büyük anlamları olan ve ölümsüz ağaç olarak adlandırılan zeytin ağacı, sağlığın, bereketin, güzelliğin yani kısacası insana dair her şeyin sembolü olduğu için dikmek istedik. Bunun yanında her başarılı erkeğin arkasında onu destekleyen bir kadın olduğu gerçeğinden yola çıkarak Başkanımızın eşi ve Mezitli Soroptimist Kulübü’nün kurucu başkanı Sembol Tarhan adına da bir fidan diktik. Bununla da yetinmedik, bir yıl önce çorak bir arazi olan Engelli Meclisimizin bahçesine çok sayıda fidan diktik. Her koşulda bize destek veren birim müdürlerimiz ve konseyimizin üyeleri adına da fidanlar dikerek tabelasını yerleştirdik. Bizlere bu imkânı verdiğiniz için teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

8 yıl önce göreve gelirken omuzuna büyük bir sorumluluk aldığını ifade ettiğini hatırlatan Başkan Tarhan ise, “Belediyeciliği zaten biliyordum. Ama asıl sorumluluk sizden bir umut bekleyenler için duyulan sorumluluktur. Bu tür etkinlikler benim omuzlarımdaki sorumluluğu daha çok artırıyor. Bu yöneticilikte çok önemli. Gerek siyasete gerekse belediyeciliğe yeni bir anlayış getirerek hizmet etmeye çalıştık. Görev yaptığımız sürece de daha çok insana dokunmaya gayret göstereceğiz” diye konuştu.

Hem adına ağaç dikilmesinin hem de bu ağacın zeytin olmasının çok anlamlı ve öneminin büyük olduğunu belirten Başkan Tarhan’ın eşi Sembol Tarhan da,“İnşallah bu zeytin fidanları dünyada yaşanan savaş ortamında yakılan barış meşalesi olur” dedi.