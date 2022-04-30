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BAŞKAN SEÇER : '' BİZ İNSANIN SİYASİ GÖRÜŞÜNE GÖRE HİZMET GÖTÜRMEYİZ ''

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilk bayram ziyaretini Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Mersin Emekli Evine yaparak yaş almış vatandaşlarla bir araya geldi, bayramlarını kutladı.

GÜNCEL 30.04.2022, 10:04 30.04.2022, 16:21
BAŞKAN SEÇER : '' BİZ İNSANIN SİYASİ GÖRÜŞÜNE GÖRE HİZMET GÖTÜRMEYİZ ''

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilk bayram ziyaretini Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Mersin Emekli Evine yaparak yaş almış vatandaşlarla bir araya geldi, bayramlarını kutladı. Başkan Seçer, Mersin’in emekli kenti olduğunu vurgulayarak, “Sizlerin mutluluğu için her türlü imkanı sağlamaya hazırız” dedi.

Başkan Seçer, Emekli Evini ziyaret ederek, yaş almış vatandaşlarla buluştu. Yaşlıların bayramını kutlayan Seçer, onlardan gelen ve soru ve taleplere de yanıt verdi. Seçer, “Sizlerin hoş zaman geçireceği hangi etkinlik varsa biz bunları yapmaya hazırız. Bu önerilerin sizden gelmesi, bizce değerlendirilmesi daha mantıklı. Siz ne istediğinizi daha iyi bilirsiniz. Biz de o taleplerin uygunluğunu değerlendiririz. Sizlerin mutluluğu için her türlü imkanı sağlamaya hazırız. Elbette biz de gayret ediyoruz. Sadece emekli yurttaşlarımıza hizmet etmek değil, gençlerimize, çocuklarımıza, kadınlarımıza, bütün bireylere, bütün insanlara hizmet etmek için çalışıyoruz” dedi.

“Biz insanın siyasi görüşüne göre hizmet götürmeyiz”

Her yere hizmet götürmek zorunda olduklarını vurgulayan Seçer, Anamur’dan Tarsus’a kadar herkese ve her kesime ulaştıklarını belirterek, “Biz insanın siyasi görüşüne göre hizmet götürmeyiz. Biz insanın mezhebine, meşrebine, kökenine göre hizmet götürmeyiz. Biz insanların sosyoekonomik yapılarından dolayı ayrıcalık sağlarız ama geliri düşük insanlar yönünden sağlarız. Biz kadınlara yönelik bir pozitif ayrımcılık yaparız. Bunu işe almalarda da yapıyoruz. Eşitler arasında tercihimiz kadınlardan yana olur diyoruz. Bir çocukla, bir yaş almış büyüğümüzle daha cevval yaşta, orta yaşta, genç yaşta olan insanlara götüreceğimiz hizmetlerde biz yaş almış yurttaşlarımıza ve çocuklarımıza pozitif ayrımcılık yaparız” ifadelerini kullandı.

“Burası emekli kenti”

Mersin’in çok güzel ve özel bir kent olduğunu söyleyen Seçer, “Kaynaklarımız çok iyi. Mersin şu anda bırakın Türkiye’yi, bölgede, Ortadoğu coğrafyasında, dünya coğrafyasında yıldızı parlayan bir kent hüviyetinde. Dünyada gelişen olaylar Türkiye’de ya da bu bölgede Mersin’i öne çıkartıyor. Mersin çok güzel bir noktada. Bu bize avantaj sağlıyor. Bu bizim zenginliğimiz. Burası emekli kenti. Burası yoksul kenti. Burası medeniyetlerin, kültürlerin buluştuğu bir yer. Bunlar büyük zenginlikler. Bir renk cümbüşü ama o tonlar o kadar uyuşmuş ki muazzam yeni bir renk ortaya çıkarmış. İşte Mersin böyle bir şehir” diye konuştu.

Başkan Seçer, yaş almış vatandaşların sorduğu sorulara da yanıt verdi. Mersin Metrosunun yapımı ve süreci hakkında aldığı soruya dair değerlendirmelerde bulunan Seçer, metronun güzergahı ve teknik konuları hakkında bilgi verdi. Seçer, başta borçlanma olmak üzere karşılaştıkları güçlüklere de değinerek, metroyu hayata geçirmeye kararlı olduklarını vurguladı.

Hayata geçirdikleri hizmetleri de anlatan Seçer, hiçbir projeyi laf olsun diye yapmadıklarını, her daim sonuç odaklı hareket ettiklerini belirtti. Seçer, “Biz bitireceğimiz projelere giriyoruz. Göz boyayalım, yaptığımız işi oya tahvil edelim, asla böyle bir düşüncemiz yok” dedi.

Etkinliğin sonunda Başkan Seçer, tüm yaş almış vatandaşlarla İskender Gürakan’ın çaldığı akordiyon eşliğinde “Memleketim” şarkısını söyledi.

Başkan Seçer, mesai arkadaşlarıyla da bayramlaştı

Seçer, Mersin Emekli Evi ziyareti sonrasında Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayında Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğündeki (MESKİ) yönetim kadrosuyla bir araya gelerek, bayramlarını kutladı.

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