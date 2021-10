BAŞKAN SEÇER, 3. KÜLTÜRLER FESTİVALİNDE STANTLARI GEZDİ

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte Mersin Anadolu Bürokratlar ve İş İnsanları Yardımlaşma Derneği (MABİYAD) tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Kültürler Festivalinde farklı yörelere ait ürünlerin sergilendiği stantları gezerek, vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Seçer, festival kapsamında Yörük Türkmen Vakfı ile Taşeli Yörükleri Derneği çadırında eşi Meral Seçer ile birlikte fotoğraf ve resim sergisinin açılışını yaptı.

“Her bireyin kimliği kendinin onurudur”

Başkan Seçer, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye’nin her bölgesinden farklı kültürlerin buluşmasının çok değerli olduğunu ifade ederek, “Bizim insanımız yardımseverdir, birbirine sevgiyle, saygıyla bakar, birbirine yardımcı olur. Bizim bu bölgedeki insanın bakış açısıyla dünyanın batısına doğru gittiğiniz zamanki kültürler, insanların birbirine bakış açısı çok değişir. Biz daha paylaşımcı, daha yardımsever, daha şefkatli, daha sevgi dolu topluluklarız ve her birimiz bir bireyiz. Her zaman söylüyorum, bir daha yineleyeceğim; herkesin, her bireyin kimliği kendinin onurudur, şerefidir, kimse ona dokunamaz. O, onun en değerli özelliğidir. Bizim burada bütün bu kimlikleri, bu ayrı kültürleri kucaklamak yönetici olarak da görevimizdir” dedi.

Yılın belirli dönemlerinde bu gibi etkinliklerin olmasını arzu ettiğini söyleyen Seçer, “Burada insanlar bir araya gelsin, birbirini daha iyi tanısın, birbirlerinin kültürlerini görsün, yeme içme alışkanlıklarından yaşam biçimine kadar birbirimizi daha iyi tanıyalım, daha iyi özümseyelim” diye konuştu.

Yörük Türkmen Vakfı Mersin Şubesi ve Taşeli Yörükleri Derneği Genel Sekreteri Şerife Arıcı Yıldız ise “Bugünlerde bu kentte Akdeniz’deki balıkçının ağını, Toroslar’daki Yörük’ün çadırını ve çarığını kendisine dert edinen bir büyükşehir belediye başkanımız var. Kendileriyle, yaptıkları hizmetler, Mersin’de kuzeyden güneye, doğudan batıya gösterdiği eşit hizmetlerle ve bizim insanlarımıza, bizim camiamıza yaptığı hizmetle de gurur duyuyoruz ve çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.