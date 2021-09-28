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BAŞKAN ÖZYİĞİT'TEN ADEM KOCA'YA ZİYARET

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'yı makamında ziyaret etti.

GÜNCEL 28.09.2021, 16:51
BAŞKAN ÖZYİĞİT'TEN ADEM KOCA'YA ZİYARET
Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'yı makamında ziyaret etti.
İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'de İl Milli Eğitim Müdürü Koca'ya misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.
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