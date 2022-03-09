BAŞKAN ÖZYİĞİT : '' İSTANBUL'DA PİERRE LOTİ VARSA YENİŞEHİR'DE DE GELİNCİK TEPESİ VAR ''

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit , yakın zamanda özel bir sosyal ve spor alanı olarak projelendirecekleri ve “Mersin’in balkonu” olarak nitelendirilen Gelincik Tepesi’nin yamacında konuştu. Başkan Özyiğit, “Ekstremler sporların yapıldığı ve vatandaşlarımızın Mersin’e çok güzel bir noktadan bakabildiği bu yeri güzel bir yaşam alanı haline getirmek istiyoruz. İstanbul’da Pierre Loti varsa Yenişehir’de de Gelincik Tepesi var.” dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Akdeniz Naturel Yaşam Derneği öncülüğünde hayata geçirilen Kırsal Alanda Sivil Toplum Gelişimi Projesi kapsamında yabancı otların kimyasal ilaçlar kullanılmadan bertaraf edilmesi ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan yamaç paraşütü etkinliğine katıldı. Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Yenişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle hayata geçirilen proje ile Yenişehir ilçesindeki kırsal mahallelerde vatandaşlara eğitim de verilecek.

Projenin çok güzel bir amaca hizmet ettiğine dikkat çeken Başkan Özyiğit, “Projemiz çok güzel bir amacı hizmet ediyor. Bilinçsiz ilaçlama neticesinde toprağımızı kirletilmemesi üzerinde duruyor. Son zamanlarda karşılaştığımız olaylar gösteriyor ki geleceğin savaşları, su ve gıda üzerine olacak. Kendi kendine yetebilen 7 ülkeden biri olan Türkiye’de ithalatın devreye girmesi üretimin azalmasına neden oldu. Bunu suretle değiştirmek lazım. Bizim her karış toprağımızı temiz tutup, iklimimizi ve çevremizi koruyup temiz bir doğada sağlıklı üretimler gerçekleştirmemiz, bu mantaliteyi özümsememiz ve hayatımızda bu şekilde davranmamız gerekiyor.” diye konuştu.

Başkan Özyiğit “Tarım ve Orman Bakanlığımızdan uzun süreli olarak kiraladık ve bir proje yaptık”

Gelincik Tepesi için hazırladıkları projeyi yılın sonuna doğru hayata geçireceklerini söyleyen Başkan Özyiğit, “Yenişehir’de Gelincik Tepesi’nin yamacında, yamaç paraşütü de yaparak, bu muhteşem manzara ve havada etkinliğimiz gerçekleşiyor. Burası Yenişehir’imizin çok özel bir yeri. Biz burayı Tarım ve Orman Bakanlığımızdan uzun süreli olarak kiraladık ve bir proje yaptık, bu projeyi bu yılın sonunda yaşama geçirmeyi arzu ediyoruz. Ekstremler sporların yapıldığı ve vatandaşlarımızın Mersin’e çok güzel bir noktadan bakabildiği bu yeri güzel bir yaşam alanı haline getirmek istiyoruz. İstanbul’da Pierre Loti varsa Yenişehir’de de Gelincik Tepesi var. Biz burayı çok güzel bir sosyal ve spor alanı olarak halkımızın kullanımına açacağız.” ifadelerini kullandı.

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı ve Akdeniz Naturel Yaşam Derneği Başkanı Avni Taşyürek de yaptıkları konuşmada desteklerinden dolayı Başkan Abdullah Özyiğit’e teşekkür ettiler.