BAŞKAN ÖZER: "TÜM TÜRKİYE’DE 2 GÜN İŞ BIRAKIYORUZ !"

Sağlık-Sen Mersin İl Başkanı Hasan Özer, "Sağlık çalışanlarına yapılan haksızlıklara karşılık tüm Türkiye'de 2 gün iş bırakıyoruz" dedi.

Sağlık çalışanlarının haklarını savunmak için eylem kararı aldıklarını duyuran Sağlık-Sen Mersin İl Başkanı Özer, " Antalya’da 3 grup halinde gerçekleştireceğimiz Türkiye Buluşması Programları iptal edilmiştir. 2 Aralık Perşembe günü Saat 16:00 itibari ile Antalya İl Sağlık Müdürlüğü önünde Antalya’da bulunan 1.000 kişilik teşkilatımız ile basın açıklaması yapılacaktır. 7 Aralık Salı ve 9 Aralık Perşembe günlerinde Tüm Türkiye’de iş bırakma eylemi yapılacaktır. 7 Aralık Salı günü illerde iş bırakma eylemi ile birlikte şubelerimiz basın açıklaması yapacaktır. 9 Aralık Perşembe günü iş bırakma eylemi ile birlikte, Ankara’da Sağlık Bakanlığı önünde tüm teşkilatımızın katılacağı basın açıklaması yapılacaktır" dedi.