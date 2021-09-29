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BAŞKAN ÖZDEMİR, GENÇ MESLEKTAŞLARININ OFİS AÇILIŞINA KATILDI
Mersin Baro Başkanı Av. Gazi Özdemir, Baro üyesi Av. Sıla Yılmaz , Av. Recep Can Köseler ve Av. Alperen Çelik'in ofis açılışına katıldı.
GÜNCEL 29.09.2021, 11:41
Baro üyesi Av. Sıla Yılmaz, Av. Recep Can Köseler ve Av. Alperen Çelik'in ofis açılışına Mersin Baro Başkanı Av. Gazi Özdemir,Mersin Baro Başkan Yardımcısı Av. Kazım Yüksel ve avukatlar katıldı.
Genç avukatlar misafirlerini kapıda karşılayarak özel olarak ilgilendi.
Baro Başkanı Av. Özdemir açılış kurdelesini kesmeden önce, "Genç meslektaşlarımızın açmış olduğu avukatlık ofisinin Mersin halkının adalet beklentisine büyük katkı sunacağına inanıyorum ve meslektaşlarıma bu yolda başarılar diliyorum" dedi.
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