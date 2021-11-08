BAŞKAN KOÇAK: "EMANETLERİNE SAHİP ÇIKMALIYIZ"

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı H. Ruhi Koçak, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 83. Yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Koçak mesajında, ‘’Cumhuriyetimizin kurucusu ve Kurtuluş Savaşımızın lideri Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin 83’inci yılında sonsuz saygı, şükran ve rahmetle anıyorum. Engin ileri görüşlülüğü, dünya gerçeklerini iyi bilmesi, insani değerlere verdiği önem, düşüncelerindeki evrensel boyut Atatürk’ü hiç şüphesiz insanlığın tarih boyunca yetiştirdiği dünyanın en önemli liderlerinden biri yapmıştır. Bağımsızlık uğrunda karşısına çıkan tüm güçlükleri aşarak milletine bağımsızlığını armağan eden, yaşamına sığdırdığı büyük başarılarla dünya milletlerine örnek olan Atatürk'ün bize sunduğu değerleri korumak ve bizden sonraki kuşaklara aktarmak için tüm gücümüzle çalışmalıyız. Bugün bizler de Atatürk’ün ‘Çalışmadan, yorulmadan, öğrenmeden rahat yaşama yollarını itiyat haline getiren milletler; önce haysiyetlerini, sonra istikballerini daha sonra da hürriyetlerini kaybetmeye mahkûmdurlar’ ve ‘Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.’ sözünden hareketle, onu daha iyi anlamalı, emanetlerine sahip çıkmalı, fikirleri ve milletimize çizdiği muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma ideali doğrultusunda yılmadan, yorulmadan çalışmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ve kurtuluş mücadelemizin tüm isimsiz kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun.’’ifadelerine yer verdi.