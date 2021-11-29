Flaş HaberDEMİR'DEN YILIN ÖĞRETMENİNE MİLLİ DAVET
Son Dakika
BAŞKAN BAYSAL : '' İLK İKİ TAKSİT ZORUNLU ''
Mersin Vergi Dairesi Başkanı Seyfettin Baysal ,7326 Sayılı kanunla Yapılandırılan borçların 2. taksidinin son ödeme süresinin 30 Kasım 2021 Salı günü olduğuna dikkat çekerek , ilk 2 taksit , yapılandırmanın sürmesi için zorunlu dedi.
GÜNCEL 29.11.2021, 17:47
Mersin Vergi Dairesi Başkanı Seyfettin Baysal ,7326 Sayılı kanunla Yapılandırılan borçların 2. taksidinin son ödeme süresinin 30 Kasım 2021 Salı günü olduğuna dikkat çekerek , ilk 2 taksit , yapılandırmanın sürmesi için zorunlu dedi.
Baysal Yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı ;
7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların ikinci taksitinin ödeme süresi 30 Kasım 2021 Salı günü sona ermektedir.
Kanunun getirdiği imkânlardan yararlanmaya devam edilebilmesi için ikinci taksitin de süresinde ve tam olarak ödenmesi gerekmektedir.
Mükelleflerin, taksitli ödeme seçeneğini tercih etmiş olması durumunda, ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, kalan taksitlerin tamamının ikinci taksit ödeme süresi içinde (1-30 Kasım 2021) ödenmesi durumunda;
- Yapılandırılan borçlara katsayı uygulanmayacaktır.
- Hesaplanan Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) tutarı üzerinden %50 oranında indirim yapılacaktır.
- İdari para cezası aslından %12,5 oranında indirim yapılacaktır.
- Borcunu peşin ödeme seçeneğini tercih ederek yapılandıran ancak ödeme süresini kaçıran mükelleflerimiz, süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen tutarı geç ödeme zammı ile birlikte 30 Kasım 2021 tarihine kadar ödemeleri halinde yapılandırma hükümlerinden yararlanabileceklerdir.
Ödemelerinizi;
- İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile,
- Vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla,
- Vergi dairesi vezneleri aracılığıyla,
- PTT şubelerine yapabilirsiniz.
Ödemelerinizi Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr ) üzerinden kolay ve güvenli bir şekilde yapabileceğinizi ve internet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya www.gib.gov.tr adresi yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatırız.
18
kapalı
Namaz Vakti 29 Kasım 2021
|İmsak
|06:02
|Güneş
|07:26
|Öğle
|12:35
|İkindi
|15:11
|Akşam
|17:33
|Yatsı
|18:52
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|14
|36
|2. Konyaspor
|14
|26
|3. Hatayspor
|14
|26
|4. Alanyaspor
|14
|24
|5. Fenerbahçe
|13
|23
|6. Başakşehir
|14
|22
|7. Karagümrük
|14
|22
|8. Galatasaray
|14
|22
|9. Adana Demirspor
|14
|20
|10. Beşiktaş
|14
|20
|11. Antalyaspor
|14
|18
|12. Gaziantep FK
|14
|18
|13. Altay
|14
|17
|14. Sivasspor
|14
|16
|15. Giresunspor
|14
|16
|16. Kayserispor
|14
|16
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|14
|13
|18. Göztepe
|13
|10
|19. Kasımpaşa
|14
|10
|20. Rizespor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|13
|27
|2. Ankaragücü
|14
|27
|3. Eyüpspor
|14
|27
|4. Bandırmaspor
|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. İstanbulspor
|13
|20
|7. Tuzlaspor
|12
|20
|8. Kocaelispor
|13
|20
|9. Samsunspor
|13
|19
|10. Adanaspor
|14
|18
|11. Menemenspor
|13
|17
|12. Gençlerbirliği
|13
|17
|13. Boluspor
|13
|16
|14. Denizlispor
|13
|15
|15. Bursaspor
|13
|14
|16. Manisa FK
|14
|14
|17. Ankara Keçiörengücü
|13
|13
|18. Altınordu
|14
|13
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|13
|30
|2. Man City
|13
|29
|3. Liverpool
|13
|28
|4. West Ham
|13
|23
|5. Arsenal
|13
|23
|6. Wolverhampton
|13
|20
|7. Tottenham
|12
|19
|8. M. United
|13
|18
|9. Brighton
|13
|18
|10. Leicester City
|13
|18
|11. Crystal Palace
|13
|16
|12. Brentford
|13
|16
|13. Aston Villa
|13
|16
|14. Everton
|13
|15
|15. Southampton
|13
|14
|16. Watford
|13
|13
|17. Leeds United
|13
|12
|18. Burnley
|12
|9
|19. Norwich City
|13
|9
|20. Newcastle
|13
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|14
|33
|2. Atletico Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|29
|4. Sevilla
|14
|28
|5. Real Betis
|15
|27
|6. Rayo Vallecano
|15
|24
|7. Barcelona
|14
|23
|8. Athletic Bilbao
|14
|20
|9. Espanyol
|15
|20
|10. Valencia
|15
|19
|11. Osasuna
|14
|19
|12. Villarreal
|14
|16
|13. Celta de Vigo
|15
|16
|14. Mallorca
|15
|16
|15. Deportivo Alaves
|14
|14
|16. Granada
|14
|12
|17. Cádiz
|15
|12
|18. Elche
|14
|11
|19. Getafe
|15
|10
|20. Levante
|15
|7