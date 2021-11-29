BAŞKAN BAYSAL : '' İLK İKİ TAKSİT ZORUNLU ''

Mersin Vergi Dairesi Başkanı Seyfettin Baysal ,7326 Sayılı kanunla Yapılandırılan borçların 2. taksidinin son ödeme süresinin 30 Kasım 2021 Salı günü olduğuna dikkat çekerek , ilk 2 taksit , yapılandırmanın sürmesi için zorunlu dedi.

Baysal Yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı ;

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların ikinci taksitinin ödeme süresi 30 Kasım 2021 Salı günü sona ermektedir.

Kanunun getirdiği imkânlardan yararlanmaya devam edilebilmesi için ikinci taksitin de süresinde ve tam olarak ödenmesi gerekmektedir.

Mükelleflerin, taksitli ödeme seçeneğini tercih etmiş olması durumunda, ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, kalan taksitlerin tamamının ikinci taksit ödeme süresi içinde (1-30 Kasım 2021) ödenmesi durumunda;

- Yapılandırılan borçlara katsayı uygulanmayacaktır.

- Hesaplanan Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) tutarı üzerinden %50 oranında indirim yapılacaktır.

- İdari para cezası aslından %12,5 oranında indirim yapılacaktır.

- Borcunu peşin ödeme seçeneğini tercih ederek yapılandıran ancak ödeme süresini kaçıran mükelleflerimiz, süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen tutarı geç ödeme zammı ile birlikte 30 Kasım 2021 tarihine kadar ödemeleri halinde yapılandırma hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

Ödemelerinizi;

- İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile,

- Vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla,

- Vergi dairesi vezneleri aracılığıyla,

- PTT şubelerine yapabilirsiniz.