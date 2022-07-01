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BAŞARILI EĞİTİMCİ FAİK GÜÇLÜ ELİT KOLEJİ'NDE MÜDÜR OLDU
MERSİNTIME gazetesi yazarlarından , Eğitimci , şair Faik Güçlü Mersin Özel Elit Koleji Müdürü olarak göreve başladı.
GÜNCEL 01.07.2022, 12:50
MERSİNTIME gazetesi yazarlarından , Eğitimci , şair Faik Güçlü Mersin Özel Elit Koleji Müdürü olarak göreve başladı.
5 yıldır sürdürmekte olduğı Mersin Özel Tales Eğitim Kurumları Müdürlüğü görevine veda eden Faik Güçlü , 1 Temmuz 2022 tarihi itibari ile Özel Elit Koleji Müdürlüğü görevine başladı.
Güçlü haberi sosyal medya hesabından yaptığı , '' Yeni güne yeni bir başlangıç.Mersin’de yaptığı işlerle, başarılarıyla adından söz ettiren Elit Koleji ailesine katıldım.Elit Koleji müdürü olarak göreve başladım.Tüm dostlarımızı kahve içmeye bekleriz '' mesajı ile duyurdu.
MERSİNTIME olarak Yazarımız Faik Güçlü'ye yeni görevinde de başarılarının devamını dileriz.
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