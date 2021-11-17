AV. DR. ÖNDER EGE MERSİNTİME'I ZİYARET ETTİ

Koluman Holding Yönetim Kurulu Danışmanı Av. Dr. Önder Ege ve Mersin Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. İlhan Ege, MERSİNTİME gazetesini ziyaret etti.

Koluman Holding Yönetim Kurulu Danışmanı Av.Dr. Önder Ege ve MERSİNTİME köşe yazarımız Mersin Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. İlhan Ege gazetemize yaptıkları ziyarette İmtiyaz sahibi Aytur Gezer ile Mersin gündemi ve ekonomi hakkında faydalı sohbette bulundular.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden İmtiyaz sahibi Aytur Gezer, Av.Dr. Önder Ege ve yazarımız Prof. Dr. İlhan Ege'ye teşekkür etti.