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ATATÜRK’ÜN MERSİN’E GELİŞİNİN 99. YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

Mustafa Kemal Atatürk’ün Mersin’e gelişinin 99’uncu yıl dönümü, coşkuyla kutlandı.

GÜNCEL 17.03.2022, 13:04
ATATÜRK’ÜN MERSİN’E GELİŞİNİN 99. YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

Vali Ali İhsan Su, tren garında Atatürk’ün Mersin’e gelişini temsilen gazileri taşıyan treni karşılayıp, Türk bayrağını öperek teslim aldı.
17 Mart 1923'te Atatürk'ün Mersin'e gelişinin yıldönümü dolayısıyla düzenlenen ilk tören tren garında gerçekleştirildi. Mersin Valisi Ali İhsan Su, tren garında Atatürk'ün Mersin'e gelişini temsilen gazileri taşıyan treni karşıladı ve Türk bayrağını teslim aldı. Buradaki törene Vali Su'nun yanı sıra Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile protokol üyeleri, gaziler ve öğrenciler katıldı. Törende, Atatürk'ün Mersin'e geldiği temsili treni karşılayan Vali Su, trenden inen muharip gazinin öperek uzattığı Türk bayrağını öperek teslim aldı. Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibinin sunduğu gösterinin ardından katılımcılar, Mersin Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde İnönü Bulvarı'nı takiben Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Şiirlerin okunduğu törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 17 Mart'ın Mersin için onur ve gurur günlerinden biri olduğunu söyledi. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 99 yıl önce Mersin'e yaptığı ilk resmi ziyareti andıklarını belirten Seçer, "Daha önce Mustafa Kemal, Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan hemen sonra Bölge Komutanı olarak Mersin’e gelmişti. 5 Kasım 1918 günü Mersin’e gelen Mustafa Kemal, Milli Mücadele’nin ilk hazırlıklarını burada yapmıştı. O günlerde ‘asıl savaş şimdi başlıyor’ diyen Gazi, Mersinlilerden aldığı güçle Türkiye’nin kurtuluş mücadelesinin ilk adımını buradan attı. Atatürk’ün 17 Mart 1923 tarihinde Mersin’e ve Tarsus’a yaptığı ziyaret son derece anlamlıdır. Ulu Önder Atatürk’ün Mersin’e ilk gelişinin anlamını Kurtuluş Savaşı açısından bugün nasıl daha doğru okuyabiliyorsak, 17 Mart ziyaretinin kodlarını da Cumhuriyet açısından okuyabiliriz. Atatürk aldığı her önemli karar öncesi, halkın görüşlerine başvurmaya, onların desteğini almaya çok önem verirdi. Cumhuriyet devrimlerine yönelen Atatürk, düşüncelerinin geniş bir taban tarafından benimsenmesi için sık sık yurt gezilerine çıkardı. 17 Mart 1923 günü Atatürk, Ordu Başkomutanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak şehrimiz Mersin’deydi. Yeni Türkiye’nin temel nitelik ve değerlerini anlatmak ve halktan destek almak istiyordu. Mersin, Milli Mücadele’de ona nasıl canla başla destek verdiyse Cumhuriyet’e de büyük bir coşku ile gönülden destek verdi. Atatürk Mersin’e eşi Latife Hanım’la birlikte geldi. Bunun özel bir anlamı vardır. Artık kadının yeri eşinin yanıydı. Mersin onları bağrına bastı. Kadın erkek eşitliği açısından en önemli mesaj yine bu topraklardan verildi" dedi.

"Mersin, Akdeniz'in pırıl pırıl parlayan bir yıldızıdır"
Atatürk'ün 99 yıl önce bugünün Mersin'ini görerek konuştuğunu vurgulayan Seçer, "Şehrimizin jeo stratejik konumuna daha o gün dikkat çeken Atatürk, Mersin’in gelişmesinin ticaret sahasında olacağını söyledi. Atatürk artık askeri zaferlerden çok ekonomik zaferlere ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, Mersinlilerin çok çalışması gerektiğini, aksi halde Mersin’in gerçek sahibi olamayacaklarını ifade etti. Bugün yaşadıklarımıza bakınca Atatürk’ün Mersin’de verdiği bu mesajların derin anlamını çok daha iyi anlıyoruz. O eşitlikçi, özgürlükçü, düşüncesini korkusuzca ifade eden, akla ve bilime inanan, çalışan, üreten, dayanışan bir Türkiye’nin temellerini burada, Mersin’de attı. Mersinliler olarak bize düşen görev de onun açtığı bu aydınlık yoldan korkusuzca yürümekti. Biz de tam bunu yapıyoruz. Mersin’de hepimiz, tüm renkler bir arada, kardeşçe yaşıyoruz. Mersin bir huzur kentidir. Mersin birlik, beraberlik, eşitlik, barışın kentidir. Ayrımcılığa burada yer yoktur. İnsana baktığımız zaman gözümüz onun mezhebini, meşrebini, siyasi düşüncesini görmez. Çiftçisiyle, işçisiyle, sanayicisiyle, memuruyla, ticaret erbabıyla, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla Mersin çalışıyor. Mersin bereket şehridir. Mersin üretiyor, Mersin gecesini gündüzüne katıyor. Mersin’de herkes çalışıyor ve çalışmaya devam edecek. Onun için herkes Mersin’e gıptayla bakıyor. Gidin Ankara’ya, gidin İstanbul’a Mersin’i sorun. Herkes, ‘Mersin güzel bir şehir. Mersin huzur içinde çalışıyor’ diyecektir. Çünkü Mersin, Akdeniz’in pırıl pırıl parlayan bir yıldızıdır" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu.

Kaynak: İHA
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