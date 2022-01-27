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ATATÜRK'ÜN SİLİFKE'YE GELİŞİNİN 97. YILI TÖRENLE KUTLANDI

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Silifke’ye gelişinin 97. Yılı nedeniyle Anıt Meydanında kutlama töreni düzenlendi.

GÜNCEL 27.01.2022, 12:51 27.01.2022, 13:36
ATATÜRK'ÜN SİLİFKE'YE GELİŞİNİN 97. YILI TÖRENLE KUTLANDI

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Silifke’ye gelişinin 97. Yılı nedeniyle Anıt Meydanında kutlama töreni düzenlendi.

Silifke Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Siyasi Partilerin çelenk sunumu ile başlayan törende 1 Dakikalık Saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok yaptı. Altunok konuşmasında, “Silifke’ye ilk ziyaretini 27 Ocak 1925, ikincisini 12 Mayıs 1926, üçüncüsünü 11 Şubat 1931, dördüncüsünü de 20 Şubat 1935 tarihlerinde yapan Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilçemize teşriflerinin 97. yıldönümü kutlama törenlerine hepiniz hoş geldiniz. Büyük Atamız Silifke’yi ilk onurlandırdığında, geceyi bugün Atatürk Evi olarak adlandırılan evde geçirdi. Ertesi Günü Türk Ocağı altında bulunan Silifke İdman Yurdu Lokali’ni ziyaret etti. Burada gençlere başarı dileğinde bulunarak 1000 TL bağışta bulundu. Sonra da onlara “Şimdi verilenle çalışmalarınızı geliştiriniz, yardımlarım devam edecektir” diyerek Silifke İdman Yurdu’nun defterine de “Silifke’ye geldiğimden çok memnunum. Beni unutmayacağınızı bilirim. Sizi kalbimden çıkarmam” diye de yazmıştır. Atatürk daha sonra Silifke Lisesini ziyaret ederek buradaki izlenimlerini ise şeref defterine yazmıştır” diye konuştu.

Atatürk’ün modern tarım ve hayvancılığı şimdiki Atayurt Mahallesinde kurduğu Tekir çiftliğinden başlattığının altını çizen Altunok, “Modern tarım ve hayvancılıkta örnek teşkil eden bir çiftlik kurma fikri üzerine Büyük Önderimizin Silifke’ye gelişinde Silifke’de satın aldığı toprak üzerinde Tekir’de bir çiftlik kurmuştur. Tekir’de kurduğu bu Tarım Kredi Kooperatifine de kendisi bir numaralı üye olmuştur. Atamızın bu değerlendirmesinin Türkiye’ye yansımasının ise 1936 yılında Türkiye’de Tarım Kredi Kooperatifleri kurulması direktifinin başlangıcı olmuştur. Silifke’ye yansıması ise Gazi Çiftliği ve yöresi için kurulan Tekir Tarım Kredi Kooperatifi’dir. Atatürk 1500 liralık katılım payı ile kooperatifin birinci ortağı olmuştur. Yine Gazi Çiftliği’nde yapılan Tarım Okulu da Atatürk’ün 4. Silifke gezisinin bir sonucudur. Atatürk’ün o yıllarda geliştirdiği çiftlikte açtığı tarım okulu uzun yıllar burada eğitim vermiştir. Gazi Atamız ayrıca ilçemizin tarım alanında gelişmesi ve güçlenmesi için verdiği mücadelelerin yanı sıra tarımsal ürünler ve hayvansal gıdaların da burada depolanması ve buradan sevkiyatının yapılmasına da öncülük etmiştir. Büyük Önderimizin o günün şartlarında dört defa Silifke’ye gelmesi, yurt gezilerine verdiği önemi de göstermiştir. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Silifke’mize ilk gelişinin 97. yılını kutlamaktan onur ve gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu

Konuşmanın ardından Silifke Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösteri sundu.

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