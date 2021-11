ALTUNOK: “UYUMLU ÇALIŞMA BAŞARI GETİRİR”

Silifke’yi uyum ve istişare ile yönettiklerini söyleyen Belediye Başkanı Sadık Altunok, istişareli ve uyumlu çalışmanın başarı getirdiğini ifade etti.

Kasım ayı olağan meclis toplantısında konuşan Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok yaptığı konuşmada, “Değerli meclis üyelerimiz, sizlerle birlikte güzel ilçemiz Silifke’mize ve hemşehrilerimize uyum içerisinde hizmet etmekten son derece memnunum. Belediye meclis üyelerimiz, çalışma arkadaşlarımız ve değerli hemşehrilerimizin olumlu katkıları ile ilçemize hizmet etmeye ve sizlerle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ekim ayı olağanüstü meclis toplantımızda aldığımız bir kararla ilçemize bağlı Kırobası mahallesinde satışa sunulan 60 dönümlük maliye hazinesine ait araziyi 965.000.00 TL’ye belediyemiz adına satın aldık. Belediyemizin kasasında bulunan her kuruşta tüyü bitmemiş yetimlerin hakkı vardır. Harcanan her kuruşun hesabını veriyoruz. Toplumumuzun tüm kesimlerine hitabeden hizmetlerimizin gerçekleştirilmesinde tasarrufu ön planda tutan şeffaf bir yönetim anlayışı ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. 5393 sayılı belediye kanunun 55 Maddesine istinaden geçtiğimiz Haziran ayı içerisinde belediyemiz bir teftiş geçirmiştir. İçişleri Bakanlığı Mahalli Kontrolorleri geriye dönük 5 yıllık hesaplarımızın incelemesini yaptılar. Yapılan denetimler sonunda görülen aksaklıklar tavsiyelerden ibarettir. Bu denetimlerden sonra Silifke’den ayrılan müfettişlerimiz teftiş için gittikleri her ilçede bizleri yani Silifke Belediye’mizi örnek göstermişlerdir. Bizlere her zaman ışık tutan ve çalışmalarımıza yol gösteren bu denetimlerle birlikte belediyemizin kasasına giren her kuruşunun hizmet yolunda doğru ve kurallara uygun bir şekilde harcandığını göstermektedir. Halkımıza ve ilçemize hizmet götürürken belediye meclis üyelerimizle ve belediye çalışanlarımızla uyumlu bir çalışma yaparak halkımıza ve ilçemize daha başarılı, daha modern ve daha sağlıklı bir hizmet akışı sağlamaktayız. Belediye olarak çalışmalarımızda yakaladığımız bu başarı uyumlu çalışmamızın bir örneğidir. Başarılı çalışmalarımıza destek veren belediye meclis üyelerimize, belediye çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Gündemi oluşturan diğer maddeleri de görüşmeye açan Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, okunan raporlar üzerinde karşılıklı fikir alış verişi yaparak bu maddeleri de oy birliği ile kabul ederek karara bağladı.