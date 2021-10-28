ALTUNOK: "TÜRK TARİHİNİN EN BÜYÜK BAYRAMI"

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Kurtuluş Savaşı sonrası, bundan 98 yıl önce 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in kurulmuş olduğunu belirten Silifke Belediye Başkanı Altunok, “Kurtuluş Savaşına önderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarıyla birlikte ülkemizin kaderini değiştirerek, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atmıştır. Türk tarihinin en büyük bayramı, gücünü ve kaynağını hür iradesinden alan ve Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “En Büyük Eserimdir” diyerek bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin kuruluşun 98 yıldönümüne erişmenin engin gururunu, onurunu, sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu gururlu gün dolayısıyla, başta büyük devlet adamı ve eşsiz komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal eden devlet büyüklerimizin, dökülen kanlarıyla bu toprakları bizlere vatan yapan, vatanımızın ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü için can veren tüm aziz şehitlerimizi saygıyla anıyor, kahraman gazilerimize en derin şükranlarımı sunuyorum” dedi.