ALTUNOK: " SİLİFKEMİZ İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ "

Sadık Altunok başkanlığında toplanan Silifke Belediye Meclis üyeleri Ekim ayı olağan genel kurulu ikinci oturumunda gündeme gelen 2022 yılı performans ve yatırım programını, mali bütçeyi, vergi ve harçların belirlenmesini, belediye hizmetlerinden alınacak ücretleri tesbit eden maddeleri ele aldı. Karşılıklı fikir alış-verişinde bulunan meclis üyeleri gündeme gelen bu maddeleri oy birliği ile kabul ederek karara bağladılar.

Ekim ayı olağan meclis toplantısında konuşan Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, hazırlanan projelerin uygulanması ve yeni yatırımlarla ilgili alınan kararlara destek veren tüm belediye meclis üyelerine teşekkür ettiğini açıkladı.

Başkan Altunok konuşmasında, “Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemiz Silifke ve hemşehrilerimizin faydalanabileceği modern ve sağlıklı hizmetleri ilçemize kazandırmaya devam ediyoruz. Devam eden ve çalışmalarını sürdürdüğümüz bazı projelerimizi yeniden hatırlatmak istiyorum. Çilek kokusu otizmli çocuklar destek ve sosyal yaşam merkezi, sevgi parkı, tevekkül sultan türbesi restorasyonu, Mukaddem mahallesi kır düğün salonu, Taşucu mahallemize büfelerin yapımı, yeni parkların yapımı, kent merkezi ve denize sahili olan mahallelere halkın dinlenebileceği yeni mekanların oluşturulması (kafeler), yeni satın aldığımız araçlar, sosyal konut projemiz, Taşucu bilim merkezi ve kütüphane projemiz, Sayağzı mahallemize cemevi yapımı, eski belediye binamızın restore edilmesi, Göksu ırmağı üzerine asma köprü projemiz, Silifke kalesinde çevre düzenlemesi, 24 saat Göksu projemizin 1. Etap çalışmalarımızı tamamladık, şu anda 2. Etap çalışmalarımıza da Göksu mahallemiz ırmak kenarından başladık. Gazi mahallesinde yapımı süren kapalı pazar yeri projemiz ve belediyemiz bünyesinde yeni kurduğumuz asfalt plenti tesisimiz halkımıza ve hemşehrilerimize sunduğumuz hizmetler arasında yer almaktadır. Bu çalışmalarımızın devamı olarak ta kısa sürede ele alacağımız yeni projelerimiz arasında Cavit Erden sokak sağlıklaştırması, Kurtuluş mahallemize çocuk oyun alanı, spor alanı, yürüyüş yolu ve çiftçilerimizi desteklemeyi düşündüğümüz projemiz, Göksu mahallemizde belediyemiz sorumluluk alanı içerisinde bulunan bazı sokak ve caddede sıcak asfalt, kaldırım düzenleme ve aydınlatma projemiz ve Taşucu ve Yeşilovacık mahallelerimizde sahil düzenlemeleri projemiz, yeni hizmet binası yapımı ile ilgili projemiz de yer almaktadır. Belediye olarak hayata geçirdiğimiz ve çalışmaları devam eden projelerimizin en büyük destekçisi sizlersiniz. Bizleri bu projelere yönlendiren değerli halkımız da her zaman bizlere güç vermektedir. Başladığımız tüm projelerimizi sağlıklı bir şekilde yürüterek modern ve kalıcı hizmetleri Silifke’mize ve halkımıza sunmayı hedefliyoruz “diyerek konuşmasını tamamladı.