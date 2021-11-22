Son Dakika

ALTUNOK, ÖĞRETMENLERİ AĞIRLADI

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, hafta sonu ilçeye gelen 250 kişilik öğretmen gurubunu Uzuncaburç Mahallesinde ağırladı.

GÜNCEL 22.11.2021, 11:35
ALTUNOK, ÖĞRETMENLERİ AĞIRLADI
Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, hafta sonu ilçeye gelen 250 kişilik öğretmen gurubunu Uzuncaburç Mahallesinde ağırladı.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mersin Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü tarafından ortaklaşa düzenlenen Uzuncaburç Olba Krallığı Doğa yürüyüşüne katılan 250 kişilik öğretmen gurubu Uzuncaburç bölgesinde bulunan tarihi yerleri de gezme imkanı buldu.

Uzuncaburç Mahallesine gelen öğretmen gurubuna Mahalle Muhtarı Haluk Ünal’la birlikte ev sahipliği yapan Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, yürüyüş sonu öğretmenlere yöresel yiyecek olan sıkma-börek ve yayın ayranı ikram etti.

Uzuncaburç Mesire Alanında düzenlenen etkinlikte konuşan Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, “Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Mersin Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübümüz tarafından ortaklaşa düzenlenen bu programda siz değerli misafirlerimizle ve öğretmenlerimizle bir arada olmaktan son derece memnunum. Vatanına, bayrağına, devletine ve milletine bağlı nesiller yetiştirmek için bir ömür çalışan siz öğretmenlerimiz, aldıkları bu büyük sorumlulukları yerine getiren ilim neferlerisiniz. Bu konuda bizlere düşen en önemli görev ise öğretmenlerimize gereken saygı ve değeri vermektir. Öğretmenlik insanlığın var oluşundan bu yana tüm toplumlarda en değerli ve saygın bir meslektir. Öğretmenlerimizin yetiştirdiği nesiller ise ülkemizi daha da ileriye götürecek yegane umutlarımızdır. Görevlerin en kutsalını yerine getiren siz değerli öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyor, tüm öğretmenlerimize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Biz de Silifke Belediyesi olarak eğitim ve öğretime gereken desteği vermeye devam ediyoruz. İlçemizde gençlerimizin eğitimine ışık tutacak olan sportif faaliyetler, kültürel ve sosyal alanlarda sürdürdüğümüz çalışmalarımızı son günlerde hizmete açtığımız Otizmli çocuklar eğitim merkezi, Taşucu Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim Merkezi ve Kütüphanesi ile taçlandırdık. Bu vesileyle Başöğretmenimiz Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimize Allah’tan rahmet, hayatta olanlara ise sağlıklı ve uzun ömürler temenni ediyorum. Bugün burada siz değerli öğretmenlerimizle burada bir arada olmaktan dolayı da son derece memnunum. Hepiniz Silifke’mize hoş geldiniz, hepinizin öğretmenler gününü de yürekten tebrik ediyorum” diye konuştu.

Mersin İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Oğuzhan Tülücü’de konuşmasında, “Mersin Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü ile ortaklaşa düzenledikleri doğa yürüyüşü etkinliğini Uzuncaburç bölgesinde gerçekleştirmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tülücü ayrıca Mersin bölgesinde görev yapan 250 kişilik bir öğretmen gurubuna ev sahipliği yapan Uzuncaburç Mahalle Muhtarı Haluk Ünal ve Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok’a da teşekkür etti.

Silifke Belediyesi Halk Oyunları Gurubu tarafından yapılan folklor gösterisinin ardından Başkan Altunok, ilçeye gelen misafir öğretmenlere günün anısına bir de çiçek hediye etti.

banner290
Yorumlar (0)
19
açık
Namaz Vakti 22 Kasım 2021
İmsak 05:56
Güneş 07:20
Öğle 12:33
İkindi 15:13
Akşam 17:36
Yatsı 18:54
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 12 9
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 11 15
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Barcelona 13 20
7. Rayo Vallecano 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7
sanalbasin.com üyesidir