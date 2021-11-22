ALTUNOK, ÖĞRETMENLERİ AĞIRLADI

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, hafta sonu ilçeye gelen 250 kişilik öğretmen gurubunu Uzuncaburç Mahallesinde ağırladı.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mersin Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü tarafından ortaklaşa düzenlenen Uzuncaburç Olba Krallığı Doğa yürüyüşüne katılan 250 kişilik öğretmen gurubu Uzuncaburç bölgesinde bulunan tarihi yerleri de gezme imkanı buldu.

Uzuncaburç Mahallesine gelen öğretmen gurubuna Mahalle Muhtarı Haluk Ünal’la birlikte ev sahipliği yapan Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, yürüyüş sonu öğretmenlere yöresel yiyecek olan sıkma-börek ve yayın ayranı ikram etti.

Uzuncaburç Mesire Alanında düzenlenen etkinlikte konuşan Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, “Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Mersin Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübümüz tarafından ortaklaşa düzenlenen bu programda siz değerli misafirlerimizle ve öğretmenlerimizle bir arada olmaktan son derece memnunum. Vatanına, bayrağına, devletine ve milletine bağlı nesiller yetiştirmek için bir ömür çalışan siz öğretmenlerimiz, aldıkları bu büyük sorumlulukları yerine getiren ilim neferlerisiniz. Bu konuda bizlere düşen en önemli görev ise öğretmenlerimize gereken saygı ve değeri vermektir. Öğretmenlik insanlığın var oluşundan bu yana tüm toplumlarda en değerli ve saygın bir meslektir. Öğretmenlerimizin yetiştirdiği nesiller ise ülkemizi daha da ileriye götürecek yegane umutlarımızdır. Görevlerin en kutsalını yerine getiren siz değerli öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyor, tüm öğretmenlerimize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Biz de Silifke Belediyesi olarak eğitim ve öğretime gereken desteği vermeye devam ediyoruz. İlçemizde gençlerimizin eğitimine ışık tutacak olan sportif faaliyetler, kültürel ve sosyal alanlarda sürdürdüğümüz çalışmalarımızı son günlerde hizmete açtığımız Otizmli çocuklar eğitim merkezi, Taşucu Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim Merkezi ve Kütüphanesi ile taçlandırdık. Bu vesileyle Başöğretmenimiz Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimize Allah’tan rahmet, hayatta olanlara ise sağlıklı ve uzun ömürler temenni ediyorum. Bugün burada siz değerli öğretmenlerimizle burada bir arada olmaktan dolayı da son derece memnunum. Hepiniz Silifke’mize hoş geldiniz, hepinizin öğretmenler gününü de yürekten tebrik ediyorum” diye konuştu.

Mersin İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Oğuzhan Tülücü’de konuşmasında, “Mersin Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü ile ortaklaşa düzenledikleri doğa yürüyüşü etkinliğini Uzuncaburç bölgesinde gerçekleştirmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tülücü ayrıca Mersin bölgesinde görev yapan 250 kişilik bir öğretmen gurubuna ev sahipliği yapan Uzuncaburç Mahalle Muhtarı Haluk Ünal ve Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok’a da teşekkür etti.

Silifke Belediyesi Halk Oyunları Gurubu tarafından yapılan folklor gösterisinin ardından Başkan Altunok, ilçeye gelen misafir öğretmenlere günün anısına bir de çiçek hediye etti.