ALTUNOK: “BAŞARI SİZDEN DESTEK BİZDEN”

Üniversite sınavında başarı elde eden ve ülke geneli sıralamasında ilk beş bine giren öğrencilerle ve aileleri ile Göksu Otelde bir araya gelen Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, “Yeni bir eğitim yılına başlamış bulunmaktayız. Bugün burada sizlerle birlikte olmanın heyecanı ve gururu içerisindeyim. Siz değerli öğrencilerimizi ve ailelerimizi saygıyla selamlıyorum. Sevgili öğrencilerimiz, hayata hazırlanırken sizlerin de üzerinize düşen tüm sorumlulukları yerine getireceğinize inanıyorum. Sizlerden beklentimiz kendinize, ailenize ve milletimize faydalı bir nesil olmanızdır. Biz de Silifke Belediyesi olarak her zaman sizlerin yanınızdayız. Başarmak sizlerden sizlere destek olmakta bizlerden. Hedefimiz kaliteli bir eğitim almanız, yarınlara daha donanımlı, daha başarılı bir şekilde hazırlanmanızdır. Amacımız yenilikler üretebilen, donanımlı bireyler olarak sizleri yetiştirebilmektir. Ülke olarak yaşadığımız pandemi döneminde biraz rehavet oluştu. Öğrencilerimizi motive etmek amacıyla bu tür dokunuşlar yapmak istedik. Siz çok kıymetlisiniz. Bizden sonra bu ülkeyi sizler idare edeceksiniz. Siz ne kadar kaliteli eğitim alırsanız bu ülkeye olan katkınız da bir o kadar artmış olacaktır. Sürekli çalışın ve gayret edin. Okullarınızdan mezun olduğunuzda iş arayan değil, aranan kişi olun. Başarılarınızdan dolayı hepinizi tebrik ediyor, hepinize başarılar diliyorum” dedi.

Başkan Altunok, öğrenciler ve aileleri ile birlikte yediği öğle yemeğinin ardından üniversiteye ilk adımı atan öğrencilere çeşitli hediyeler de verdi.