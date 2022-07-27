ALİ ER : '' ALTILI MASAYI ÇÖZEBİLMEK İÇİN ALİM OLMAYA GEREK YOK ''

Mersin barosu geçmiş dönem Başkanlarından Avukat Ali Er Altılı Masa'ya sert tepki göstererek , '' Kim PKK ile mücadeleden feragat edecek ? '' dedi.

Avukat Ali Er yayımladığı yazılı mesajda şu düşünceleri paylaştı ;

Altılı masayı çözebilmek için alim olmaya gerek yok !

İstanbul sözleşmesinde Saadet partisi ile diğer masa üyeleri aynımı düşünüyor? Tezkereye mecliste İyi parti onay verirken diğerleri onay vemedi. Yarın nasıl anlaşacaksınız ? Kim pkk ile mücadeleden feragat edecek? İktidar olsanız bu işin içinden nasıl çıkacaksınız ?

Bunları önemsemeyelim mi , sorgulamayalım mı ?

İktidar olsanız millet nasıl inanacak , güvenecek? Bunun böyle gitmeyeceği , mızrağın çuvala sığmayacağı çok açıktır.

Gerçekler tamamen ortadadır, apaçıktır. Herkesin gözü önünde ve üzeri örtülerek bu gerçeklerin yokmuş gibi gösterilmesi de, gizlenmesi de imkansızdır.

Birde parlamenter sisteme geçeceksiniz ; bu kadar küresel ve zorlu bir süreçten geçerken, bir kuşatma varken !

Mavi vatan stratejisi, terörle mücadele , doğalgaz , petrol , savunma sanayi , yerli otomobilden vazmı geçeceğiz.

Ülkeyi bilmem kaç yıl geriye götürecek..

Aksine mide bulandırıyor mu? Endişe yokmu?

Ortada bir fikir birliği olmazsa nasıl yöneteceksiniz? Nasıl bir başarı yakalayacağız?

NASIL BİR ÜLKE DÜŞÜNÜYORSUNUZ ?

Biz sistem ülkesi olamadık, bu muhalefet anlayışı ilede mümkün değil. Çizgisi, iddiası, hedefi ve bir hizmet anlayışı olmayan, devlet ve millet sevdası olmayan, gitsin de ne olursa olsun diyen..

Güçlü devlet ,güçlü millet ancak; güçlü ,kararlı ve güvenilir liderlerle olur.

Burada karne çok önemli.Millet hangi liderin etkili, güçlü ve güvenilir olduğunu , tüm sorunları çözecek olanın kim olduğunu çok iyi biliyor. Onlar ki daha susuyor, izliyor ve ekonomi iyi gitmiyorsa bile çözümü için büyük bir çaba harcandığını görüyor , yine kimin çözüme kavuşturabileceğini de çok iyi biliyor .

Güçlü Devlet Güçlü Millet..