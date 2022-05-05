AKİB’DE NEJDAT SİN HİZMET BAYRAĞINI DEVREDİYOR

Son bir yıldır AKİB Koordinatör Başkanlığı ve 2018 yılından beri Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdüren Nejdat Sin, genel kurul sürecinde aday olmayarak hizmet bayrağını devretti. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı, TİM Delegesi ve Türkiye Yaş Meyve Sebze Sektör Kurulu Üyesi olarak AKİB ihracat ailesine güç vermeye devam edecek olan Nejdat Sin, Akdeniz’in ihracatını geleceğe taşıyacak yönetim kurullarını tebrik edip başarılar diledi.

Mersin, Adana, Hatay, Kayseri ve Karaman başta olmak üzere Türkiye genelinde 23 bine yakın üyesiyle 8 ana sektörde yapılan üretimi 215 ülke ve bölgede değerlendiren Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nin yeni dönemde ihracatla yükselen Türkiye vizyonuna güç vermeye devam edeceğini kaydeden Nejdat Sin, “82 yıllık köklü maziye sahip AKİB, Türkiye'nin ürün ve hizmetlerinin dünya pazarlarında hak ettiği değeri bulması için çalışan en önemli birliklerinden biridir.” dedi.

Dünya ticaretinde talep daralmalarına ve tedarik zincirinde kırılmalara neden olan pandemi sürecinde AKİB ihracat ailesinin zorlu sınavdan başarıyla çıktığını ve güvenilir tedarikçi imajını güçlendirdiğini vurgulayan Nejdat Sin, “Salgının ekonomik hayatta ve uluslararası ticarette yarattığı tüm zorluklarına göğüs geren, bu süreçte üretime ve ihracata devam ederek ülkemize döviz kazandıran tüm üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. 4 yıl süreyle bölge ve ülke ihracatına yön verecek kadroların da başarılı çalışmalara imza atarak ihracat rakamlarını çok daha yukarı çıkaracaklarına inanıyorum. Bu vesile ile AKİB Koordinatör Başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalıştığımız Birlik Başkanlarımız başta olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma ve ihracat ailemizin değerli üyelerine teşekkür ediyorum.” diye konuştu.