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AKDUMAN ORMAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI OLDU
Mersin Orman BölgeMüdürü Kenan Akduman ,Tarım ve Orman Bakanlığı'nda Orman Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi.
GÜNCEL 26.07.2022, 23:39
Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman ,Tarım ve Orman Bakanlığı'nda Orman Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi.
12 Eylül 2019 tarihinde Mersin orman Bölge Müdürü olarak görevlendirilen ve yaklaşık 3 yıldır bu görevi başarı ile sürdüren Kenan Akduman , Tarım ve Orman Bakanlığı'nda Orman Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi.
26 Temmuz 2022 tarihinde görevini Mustafa Yalçın'a devreden Akduman , 27 Temmuz 2022 tarihi itibari ile Orman Genel Müdür Yardımcılığı görevine başlamak üzre Mersin'den ayrıldı.
Kenan Akduman Kimdir ?
1992 yılında Mersin Orman Bölge Müdürlüğünde mühendis olarak işe başlayan Evli ve üç çocuk babası Akduman, sırasıyla Bitlis Tatvan Orman İşletme Şefi, Beyşehir Orman İşletme Şefi, Mersin Fındıkpınarı Orman İşletme Şefi, İnegöl Orman İşletme Müdür Yardımcısı, Erdemli Orman İşletme Müdürü, Trabzon Orman Bölge Müdür Yardımcısı ve Isparta Orman Bölge Müdürü görevlerinde bulundu.12 Eylül 2019 tarihinde Mersin Orman Bölge Müdürü olarak başlayan Akduman 27 Temmuz 2022 tarihinde Orman Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine başlayacak.
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