AKDUMAN ORMAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI OLDU

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman ,Tarım ve Orman Bakanlığı'nda Orman Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi.

12 Eylül 2019 tarihinde Mersin orman Bölge Müdürü olarak görevlendirilen ve yaklaşık 3 yıldır bu görevi başarı ile sürdüren Kenan Akduman , Tarım ve Orman Bakanlığı'nda Orman Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi.

26 Temmuz 2022 tarihinde görevini Mustafa Yalçın'a devreden Akduman , 27 Temmuz 2022 tarihi itibari ile Orman Genel Müdür Yardımcılığı görevine başlamak üzre Mersin'den ayrıldı.

Kenan Akduman Kimdir ?