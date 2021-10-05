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AKDOĞAN MERSİN'İN GURURU OLDU
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliğinin (TÜDKİYEB) 4. Olağan Genel Kurul toplantısında Mersin'i temsilen Genel Başkan Yardımcılığına, Mersin İl Damızlık Koyun Keçi Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akdoğan seçildi.
GÜNCEL 05.10.2021, 11:30
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetistircileri Merkez Birliğinin 4. Olağan Genel Kurul toplantısında Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik ve yönetim kurulu üyeleri ile Genel Başkan Yardımcılığına Mehmet Akdoğan seçildi.
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcılığına seçilen Akdoğan, "İlimizde yaptığımız faaliyet ve çalışmalardan edindiğimiz tecrübe ile ülkemiz hayvancılığı ve sektörümüzün gelişmesi için var gücümüzle ile çalışacağımız bu yolda Allah yar ve yardımcınız olsun.Başta Mersinli delegelerimiz olmak üzere herkese teşekkür eder sekterümüze hayırlı olmasını temenni ederim. Rabbim utandırmasın" dedi.
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