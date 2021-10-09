AK PARTİLİ YILMAZ : ''ÖĞRENCİLERİMİZİ MAĞDUR ETMİYORUZ''

Ak Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz; Mersin Gençlik ve Spor İl Bakanlığı’na bağlı Silifke Taşucu’nda bulunan ve restorasyon çalışması devam eden öğrenci kız yurdu yerine, öğrencilerin barınma ihyitaçlarını karşılamak adına yurda dönüştürülen Silifke Kapızlı’da bulunan 1750 kişilik 438 kapasiteli 23 Nisan Gençlik Kampı’nı ziyaret etti, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir’den yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerin mağdur edilmemesi için büyük çabalar sarf etiiklerini belirten Zeynep Gül Yılmaz “Silifke ilçemize bağlı Taşucu’nda güçlendirme ve bakım onarım çalışmaları başlatılacak olan kız öğrenci yurdu yerine alternatif olarak 438 yatak kapasiteli kız öğrenci yurduna çevrilen 23 Nisan gençlik kampında yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Ökkeş Demir’den yapılan son hazırlıklar hakkında bilgi aldık. Kamp yapan sporcu genç kardeşlerimizle sohbet ettik. 5 yıldızlı tatil köyü havasında olan öğrenci yurdumuzun kısa sürede hazır hale getirilmesinde emeği geçen başta Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Ökkeş Demir’e ve personellerine teşekkür ediyor, yurda çevrilen 23 Nisan gençlik kampının öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.