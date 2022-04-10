Flaş HaberİDMAN YURDU DOLU DİZGİN : 5 - 0
Son Dakika
AK PARTİLİ YILMAZ GAZİ POLİS MEMURU MESUT TOPAL VE AİLESİNİ ZİYARET ETTİ
Ak Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz , Gazi Polis Memuru Mesut Topal'ı evinde ziyaret ederek iftarı Topal ailesi ile açtı.
GÜNCEL 10.04.2022, 15:55
Ak Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz , Gazi Polis Memuru Mesut Topal'ı evinde ziyaret ederek iftarı Topal ailesi ile açtı.
Ak Parti mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz , Polis Teşkilatının Kuruluşunun 177. yıldönümünde Mersin Toroslar İlçesi'nde ikamet eden Gazi Polis Memuru MesutTopal'ı ziyaret ederek polis haftasını kutladı , iftar sofrasında Topal ailesi ile oruç açtı.
AK Parti Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz , Türkiye’nin, demokrasi, hukuk, insan hakları ve adaletin sağlanmasına yönelik, güvenlik ve özgürlük dengesi çerçevesinde tavizsiz bir politika izlediğini bildirdi. Kuruluşunun 177’inci yıldönümünü kutlayan emniyet teşkilatının da devletin temel unsurlarından biri olduğunu kaydeden Milletvekili Yılmaz, “Polislerimiz, hem vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini, hem de özgürlükleri koruma noktasında ulvi bir görev ifa etmektedir.” dedi.
AK Parti’li Yılmaz, gücünü kanunlardan, desteğini de halktan alan, geçmişi şan ve şerefle dolu Türk Polis Teşkilatı’nın, köklü bir geçmişe, tecrübe ve birikime sahip olduğunu vurguladı. Büyük bir fedakarlık ve hizmet aşkıyla çalışan emniyet teşkilatının bütün mensuplarına görevlerinde başarılar dileyen Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, şu ifadelere yer verdi:
“Suçun önlenmesi, halkımızın huzur ve güven içinde yaşaması, kamu düzeninin sağlanması, hukukun tesisi ve insan haklarının korunmasına dair görevlerini büyük bir fedakarlıkla yerine getiren polislerimiz, terörle ve örgütlü suçlarla yürüttüğü mücadele ve üstün başarılarla da vatandaşlarımızın takdirine mazhar olmuştur. Güzel ülkemizin her köşesinde gece gündüz büyük bir fedakarlıkla çalışan, barış, refah ve huzurun güvencesi polislerimizin Polis Haftasını ve Türk Polis Teşkilatımızın 177’nci kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Aziz vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; gazilerimize ve görevleri başında olan tüm polislerimize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.”
23
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 10 Nisan 2022
|İmsak
|04:45
|Güneş
|06:08
|Öğle
|12:48
|İkindi
|16:25
|Akşam
|19:18
|Yatsı
|20:36
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|32
|72
|2. Konyaspor
|32
|58
|3. Fenerbahçe
|31
|56
|4. Başakşehir
|32
|53
|5. Alanyaspor
|32
|52
|6. Beşiktaş
|32
|50
|7. Adana Demirspor
|31
|49
|8. Hatayspor
|31
|48
|9. Karagümrük
|32
|46
|10. Antalyaspor
|31
|44
|11. Kasımpaşa
|32
|41
|12. Sivasspor
|32
|41
|13. Galatasaray
|31
|41
|14. Gaziantep FK
|32
|41
|15. Kayserispor
|32
|41
|16. Giresunspor
|32
|39
|17. Altay
|31
|29
|18. Rizespor
|32
|29
|19. Göztepe
|32
|27
|20. Ö.K Yeni Malatya
|32
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|30
|60
|2. Ümraniye
|30
|57
|3. Bandırmaspor
|30
|55
|4. Eyüpspor
|29
|49
|5. İstanbulspor
|29
|49
|6. Erzurumspor
|29
|47
|7. Manisa Futbol Kulübü
|30
|43
|8. Samsunspor
|29
|42
|9. Adanaspor
|30
|41
|10. Keçiörengücü
|29
|38
|11. Tuzlaspor
|29
|38
|12. Boluspor
|29
|35
|13. Gençlerbirliği
|29
|38
|14. Menemen Belediyespor
|29
|36
|15. Altınordu
|29
|34
|16. Denizlispor
|29
|33
|17. Kocaelispor
|28
|33
|18. Bursaspor
|28
|28
|19. Balıkesirspor
|29
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|30
|73
|2. Liverpool
|30
|72
|3. Chelsea
|30
|62
|4. Tottenham
|31
|57
|5. Arsenal
|30
|54
|6. West Ham United
|32
|52
|7. M. United
|31
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Crystal Palace
|31
|38
|10. Leicester City
|29
|38
|11. Brighton
|31
|37
|12. Aston Villa
|31
|36
|13. Southampton
|31
|36
|14. Newcastle
|31
|34
|15. Brentford
|32
|34
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|30
|24
|19. Watford
|31
|22
|20. Norwich City
|31
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|31
|72
|2. Sevilla
|31
|60
|3. Barcelona
|29
|57
|4. Atletico Madrid
|31
|57
|5. Real Betis
|31
|56
|6. Real Sociedad
|30
|51
|7. Villarreal
|31
|46
|8. Athletic Bilbao
|31
|45
|9. Valencia
|30
|41
|10. Osasuna
|31
|39
|11. Celta Vigo
|30
|36
|12. Espanyol
|30
|36
|13. Rayo Vallecano
|29
|33
|14. Getafe
|31
|32
|15. Elche
|30
|32
|16. Granada
|31
|29
|17. Mallorca
|31
|29
|18. Cadiz
|31
|28
|19. Levante
|30
|22
|20. Deportivo Alaves
|31
|23