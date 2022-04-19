AK PARTİLİ YILMAZ AÇIKLADI : ÇEŞMELİ - TAŞUCU OTOYOLUNDA ÖNEMLİ GELİŞME

Ak Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz , '' Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu '' projesi ile ilgili çok önemli bir adımın daha atıldığını ifade ederek durmak yok hizmete devam dedi.

Ak Parti Mersin Milletvekili Yılmaz , İhalesi tamamlanan '' Çeşmesi-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu '' projesinde çok önemli bir aşamanın daha geçildiğini belirterek , Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan 18 Nisan 2022 tarih ve 5425 sayılı karar ile proje ile ilgili bazı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması işleminin başlatılacağını ve projenin belirlenen sürede hızla tamamlanması için çalışmaların takipçisi olacağını belirtti.