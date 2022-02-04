AK PARTİLİ ÖZTURAN : '' ONURSUZCA YAPILAN SALDIRI GİRİŞİMİNİ ŞİDDETLE KINIYORUM ''

Ak Parti Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Ak Parti Grup Sözcüsü Zafer Şahin Özturan , Onur anıtına yapılan çirkin saldırıyı kınayarak , '' Onursuzca yapılan saldırı girişimini şiddetle kınıyorum ''dedi.

Özturan , dün sabah satlerinde Samsun İli İlkadım İlçesi Atatürk Parkı'nda yeralan ve milli mücadelenin simgelerinden olan Onur Anıtı'nı halat bağlayarak çekilmeye çalışmasına yönelik yaptığı açıklamada ,'' Atatürk’ün Samsun’a ayak attığı yer burası , yani bir ulusun varolma mücadelesinin başladığı yer.

Türk milletinin şerefinin, haysiyetinin , onurunun düşman postalları altında ezilmekten kurtarılmaya başlandığı yer burası.

Onun İçin adına ONUR ANITI verilmiş.