AK PARTİ TOROSLAR'DAN '' BİR KAN ÜÇ CAN BİR FİDAN '' KERMESİ

Ak Parti Mersin Toroslar İlçesi Toroslar İlçe Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen Kan bağışı ve Kermes etkinliği yoğun ilgi gördü.

Ak Parti Toroslar İlçe Kadın Koları Başkanlığı tarafından Ak Parti İlçe Başkanlığı bahçesinde gerçekleştirilen '' Bir Kan Üç Can Bir Fidan '' temalı Kan Bağışı ve Kermes etkinliği vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Etkinliğe Toroslar İlçe Kaymakamı İbrahim Çenet , Toroslar Belediye Başkan Vekili Adnan Baş , Ak Parti Mersin İl Başkan Yardımcıları Fatma Abacı , Cihan Ciğer ve Adem Aldemir , Ak Parti Mersin İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Yılmaz , Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi İsmail Yerlikaya , Yeşilay Mersin Şube Başkanı Halit Pekduran , Ak Parti Toroslar İlçe Başkanı Bekir Topçu , Ak Parti Toroslar İlçe Kadın Kolları Başkanı Dr.Nalan Erden ,Ak Parti Yenişehir İlçe KadınKoolları Başkanı Feriha Özdikicioglu , MHP Toroslar İlçe Başkanı Hüsnü Doğan ,Toroslar Ülkü Ocakları Başkanı Vural Koparan , Ak parti Yenişehir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Furkan Göktaş , Partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Adem Aldemir , Ak Parti Toroslar İlçe Kadın Kolları Başkanı Dr.Nalan Erden ve çok sayıda davetli Kızılay yetkililerinin kurduğu poliklinikte kan bağışında bulundular.

Misafirlere Ak Parti İlçe Başkanlığınca kurulan yörük çadırında hazırlanan sıkma ve ayran ikramı yapıldı.

Ak Parti Toroslar İlçe Başkanı Bekir Topçu , etkinliğe katılan Toroslar İlçe Kaymakamı İbrahim Çenet , Toroslar Belediye Başkan Vekili Adnan Baş ve katılımcılara teşekkür ederek etkinlikte emeği geçen tüm teşkilat mensuplarını da tebrik etti.

Ak Parti Toroslar İlçe Kadın Kolları Başkanı Dr. Nalan Erden de yaptığı kısa değerlendirmede , '' Türk Kızılay'ının Bir Kan Üç Can Bir Fidan kampanyasına destek vermek üzre Çorbada tuzumuz olsun diyerek çıktığımız yolda ,bizleri yanlız bırakmayan herkese teşekkür ederiz '' dedi.