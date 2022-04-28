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AK PARTİ MEZİTLİ İLÇE TEŞKİLATININ SAHURUNA YOĞUN İLGİ
Ak Parti Mersin Mezitli İlçe Başkanlığı'nca düzenlenen Sahur Programına vatandaşlar yoğun ilgi dösterdi.
GÜNCEL 28.04.2022, 11:42 28.04.2022, 11:55
Ak Parti Mersin Mezitli İlçe Başkanlığı'nca düzenlenen Sahur Programına vatandaşlar yoğun ilgi dösterdi.
Ak parti Mezitli İlçe Başkanlığınca Viranşehir Mahallesi Müfide İlhan Parkı'nda düzenlenen Sahur Prograına Mezitliler yoğun ilgi gösterdi.Sahur Programına Ak Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik , İl Başkan Yardımcısı Adem Aldemir , Ak Parti Mezitli İlçe Başkanı Zafer Uslu , Ak Parti Mezitli İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kaya , Ak Parti Mezitli Belediye Meclis Üyesi Nilgün Aşçı , Parti Yöneticileri ve yaklaşık 300 Mahalle sakini katıldı.
Ak Parti Mezitli İlçe Başkanı Zafer Uslu'nun misafirlerle tek tek ilgilendiği Sahur Programı hoş sohbet bir ortamda geçti.Program yapılan dualarla son buldu.
Mustafa Şen 8 saat önce
Ramazan ayında ,orucun sahur güzelliğini yaşatan, Ak Parti Mezitli ilçe teşkilatına ve maddi ve manevi olarak emeği geçenlerden Allah cc.razı olsun.
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