AK PARTİ MERSİN MİLLETVEKİLİ YILMAZ : '' LEYLE-İ REGAİB'İN HAYIRLARA VESİLE OLMASINI DİLİYORUM''

AK Parti Mersin Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi Av. Zeynep Gül Yılmaz, Regaip Gecesi’nin rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi mübarek Üç Ayların ilk manevi esintisi olduğunu belirterek, “Bizi bu mübarek geceye kavuşturan Yüce Allah’ın barış, huzur ve esenlik içinde Ramazan'a ve Kadir Gecesi'ne de vasıl eylemesini temenni ediyorum” dedi.

Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Üç ayların, Allah’ın insanlara olan sonsuz rahmetinin bir eseri, feyiz ve bereketin sağanak sağanak insanların üzerine yağdığı bir mevsim olduğunu belirten Gül Yılmaz, Yüce Allah’ın ruhumuza ikram ettiği faziletli ve feyizli bir zaman dilimi olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarının, dileklerin dalga dalga Allah’a ulaştığı, dökülen pişmanlık gözyaşlarının günahları silip yok ettiği kandiller geçidi olduğunu söyledi. Bu ayların günahlardan arınma, sevaplarla bezenme mevsimi olduğunu vurgulayan Gül Yılmaz, “Bu mübarek günler, geçmişin muhasebesini yaparak, geleceğe azim ve enerji dolu bir şevkle atılmak için iyi bir imkandır. Yüce Allah’a, ailemize, çocuklarımıza, milletimize ve bütün insanlığa karşı görev ve sorumluluklarımızı hatırlatmak, barış, hoşgörü, kardeşlik, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesini, insani ve ahlaki meziyetlerin yeniden yeşermesine vesile olmaktadır.” dedi.

Milletvekili Yılmaz, Üç Aylar içinde yer alan Regaib Kandili’nin de kulun rabbine daha fazla yakınlaştığı, dargınlıkları, kırgınlıkları bırakıp kardeşlik ve hoşgörü duygularını zirveye çıkarttığı mübarek gün ve gecelerden olduğunu belirtti. Rahmet mevsiminin ilk cemresinin Regaib Kandili olduğunu vurgulayan Milletvekili Yılmaz, mesajında, şu ifadelere yer verdi:

“Bu gecede kalpler aynı duygu etrafında birleşip çarpar, eller aynı düşüncelerle semaya açılır, gözlerden aynı hissiyatın yaşları süzülürken, dillerden dua ve tespihler aynı aşkla dökülür. Gönül sesimizi biraz daha net duymamıza vesile olan bu kutlu geceyi, doğruluk ve dürüstlüğün, paylaşımın, hak ve hukuka riayetin, barış içinde yaşamanın, hoşgörünün ulaşılabilecek en üstün değerler olduğunu hissederek idrak etmeliyiz. Bu gecenin, kadir ve kıymetini bilip Cenab-ı Hakka tam bir teslimiyetle yönelmemize, Rabbimizin engin merhametine sığınmamıza vesile olmasını niyaz ediyorum. Bu vesileyle Mersinli hemşehrilerimizin ve tüm İslam aleminin kandilini kutluyor, Leyle-i Regaib'in, hayırlara ve mutluluklara vesile olmasını diliyorum.”