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AK PARTİ MERSİN MİLLETVEKİLİ YILMAZ : '' BİR UTANÇ KAYNAĞI OLARAK TARİHİN ÇÖP SEPETİNE ATILDI ''

AK Parti’li Yılmaz: '' Helalleşme söylemleri ve toplantıları, Kılıçdaroğlu ve temsil ettiği 28 Şubat zihniyetini bu lekeden kurtarmayacaktır '' dedi.

GÜNCEL 28.02.2022, 17:44
AK PARTİ MERSİN MİLLETVEKİLİ YILMAZ : '' BİR UTANÇ KAYNAĞI OLARAK TARİHİN ÇÖP SEPETİNE ATILDI ''

TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, başörtüsüne ‘1 metrekarelik bez parçası’ diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, ‘28 Şubat mağduru’ olduğunu söylemesinin abesle iştigal olduğunu belirterek, “Dünün failleri, bugünün mağduru rolüne soyunmuş durumdadır. Kemal Kılıçdaroğlu ve temsil ettiği zihniyet, 28 Şubat’ın ana aktörü ve failidir. Helalleşme söylemleri ve toplantıları, bu zihniyeti, bu lekeden kurtarmayacaktır.” dedi.

TBMM’de bir basın toplantısı düzenleyen AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, demokrasi hayatının en karanlık sayfalarını askeri darbe ve muhtıraların oluşturduğunu belirterek, Cumhuriyet tarihinde, 27 Mayıs 1960'ta başlayıp 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine kadar geçen süreçleri ‘millete ve demokrasiye yönelen birer suikast’ olarak nitelendirdi.

HAKSIZLIKLARA KARŞI VE ADALET DUYGUSU OLAN HERKESİN VİCDANI KANADI

28 Şubat Postmodern darbesinin üzerinden 25 yıl geçtiğini, Sincan'da tankların yürümesinin ardından "Demokrasiye balans ayarı yaptık." ifadeleriyle başlayan, yıllarca zihinlerden silinmeyecek sürecin Türkiye'de siyasi, idari, hukuki ve toplumsal alanda tartışmalı bir dönem yaşattığını kaydeden Milletvekili Yılmaz, “28 Şubat, diğer tüm darbeler gibi hukuka, temel hak ve hürriyetlere, millet iradesine ve demokratik değerlere saldırganlık içeren bir darbedir. 1000 yıl sürecek denen, tamamen bir toplum mühendisliği olan 28 Şubat post-modern darbesinde, millet iradesi tank paletleri ile ezildi. Ülkemizde yaşanılan bu acı süreç, haksızlıklara karşı olan ve adalet duygusu olan herkesin vicdanını kanattı. Sırf inançlarından dolayı binlerce insanımız, büyük mağduriyetler yaşayıp, insan hakları ihlallerine maruz bırakıldı. Siyasi görüş ve inancından dolayı insanların; çalışma, eğitim, ibadet, düşünce ve ifade özgürlükleri gibi temel hakları ellerinden alındı.” diye konuştu.

28 ŞUBATÇILARA EN BÜYÜK DERSİ, AK PARTİ’Yİ İKTİDARA GETİREN MİLLETİMİZ VERDİ

Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, 28 Şubat’ta siyasete, demokrasiye ve insan haklarına “balans ayarı” yapmaya çalışanların, millet tarafından kısa sürede balans ayarına uğradığını belirtti. 28 Şubatçılar, en büyük dersi, 3 Kasım 2002'de yapılan seçimde “Yeter, söz de karar da milletindir” diyerek AK Parti'yi iktidara taşıyan milletin verdiğini kaydeden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Etkisi bin yıl sürecek' dedikleri 28 Şubat, tarihin çöp sepetine bir utanç kaynağı olarak atıldı. Demokrasi tarihimizdeki bu kara lekenin, milletimizin direnci ve mücadelesiyle geride kaldığını görürken, başörtüsüne ‘1 metrekarelik bez parçası’ diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 28 Şubat mağduru olduğunu söylemesi ise abesle iştigaldir. Dünün failleri, bugünün mağduru rolüne soyunmuş durumdadır. 28 Şubat’ın zalimleri de mazlumları da bellidir. Kemal Kılıçdaroğlu ve temsil ettiği zihniyet, 28 Şubat’ın ana aktörü ve failidir. Helalleşme söylemleri ve toplantıları, bu zihniyeti, bu lekeden kurtarmayacaktır.”

Milletvekili Yılmaz; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yeni Türkiye yolunda daha emin adımlarla yürüyeceklerine, milletin aklıyla alay etmeye çalışan fırsatçılara da bu milletin başına bela ettirmeyeceklerine söz verdiklerini aktardı.

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