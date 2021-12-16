AK PARTİ MERSİN'DE ŞOK İSTİFA !

AK Parti Mersin İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Faruk Bilen görevinden istifa ettiğini sosyal medya üzerinden duyurdu.

1 yıl önce göreve başlayan AK Parti Mersin İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Faruk Bilen ailevi sebeplerden dolayı istifa ettiğini duyurdu.

Ahmet Faruk Bilen'in şok istifa açıklaması

Yaklaşık 1 yıldır sürdürmüş olduğum İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevimi ailevi sebeplerden dolayı bırakmış bulunmaktayım.

Başta bu görevi bana layık gören Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bu süre içerisinde bizlerden desteğini esirgemeyen önceki dönem Hazine Maliye Bakanımız Sayın Lütfi Elvan Bakanımıza, Mersin Milletvekilimiz Sayın Ali Cumhur Taşkın, Sayın Hacı Özkan ve Sayın Zeynep Gül Yılmaz Hanımefendiye, Mersin Teşkilatının kaptanı gençliğin ağabeyi İl Başkanımız Sayın Cesim Ercik Başkanıma ve yönetimine, Akdeniz Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Gültak beyefendiye, Genel MErkez Teşkilar Başkan Yardımcımız İç Anadolu Bölge Koordinatörümüz Sayın Mehmet Sait Kayan , Gençlik Kolları Genel Başkanımız Eyyüp Kadir İnan'a teşekkürleremi sunuyorum.

Görevde bulunduğum süre içerisinde desteğini esirgemeyen yönetim kurulu üyelerime, Gençlik Kolları İlçe Başkanlarıma ve yönetimlerine ayrıca teşekkür ederim.

Bilmeden istemeden kalbini kırdığım üzdüğüm kardeşim, ağabeyim var ise haklarını helal etsinler. Sizler ile çalışmaktan her zaman onur duydum.

Durmak yok yola devam mantığı ile her daim Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın izindeyiz yolundayız.